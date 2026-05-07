باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علی دهقان، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت زنجیره تولید، اظهار داشت: «هرگونه اخلال در فرآیند تولید، پیامدهای منفی و گستردهای را به همراه خواهد داشت که مدیریت آن مستلزم همراهی و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی است.»
وی با اشاره به ضرورت گذار از مرحله تصویب به مرحله اجرا، افزود: «مصوبات واحدهای تولیدی نباید در مرحله تصویب متوقف بمانند؛ بلکه تحقق عملیاتی این مصوبات، اولویت اصلی دستگاههای متولی است تا از بروز موانع و کندیهای غیرضروری جلوگیری شود.»
سخنان اخیر رئیس کل دادگستری خوزستان، هشداری جدی در خصوص چالشهای ساختاری اقتصاد استان است. تأکید بر «همراهی همه دستگاههای اجرایی» نشاندهنده درک عمیق از این واقعیت است که زنجیره تولید، یک سیستم یکپارچه است و گسست در هر حلقهای، کل زنجیره را تضعیف میکند.
نکته کلیدی در این اظهارات، تمرکز بر «اجرای مصوبات» است. تجربه نشان داده است که بسیاری از طرحهای حمایتی و مصوبات تولیدی، به دلیل عدم هماهنگی بیندستگاهی، بوروکراسی اداری و ضعف در نظارت اجرایی، در مرحله کاغذ باقی میمانند. در این میان، نقش قوه قضاییه به عنوان ضامن اجرای قوانین و تسهیلگر فرآیندهای تولیدی، نقشی حیاتی و غیرقابلانکار ایفا میکند.
برای برونرفت از این وضعیت، نیازمند مکانیزمهای نظارتی دقیقتر و شفافسازی مسئولیتها در بین دستگاههای اجرایی هستیم تا مصوبات نه به عنوان یک سند اداری، بلکه به عنوان یک برنامه عملیاتی با زمانبندی مشخص اجرا شوند.
امید است با جدیت بیشتر در اجرای مصوبات و تقویت همکاریهای بینبخشی، شاهد رونق تولید و کاهش موانع در استان خوزستان باشیم.