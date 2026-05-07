سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آخرین وضعیت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی و تمدید مهلت آنها توضيحاتی ارائه کرد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری- محمد مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آخرین وضعیت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی اظهار داشت: مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی، ۳۱ خردادماه و اشخاص حقوقی، ۳۱ تیرماه ناظر به عملکرد سال ۱۴۰۴ است. 

موحدی در خصوص اجرای صورتحساب‌های الکترونیکی نیز گفت: اشخاص حقوقی و حقیقی که فراخوان شده‌اند، مکلف به ارسال صورتحساب هستند. با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های اینترنت ملی، مشکل جدی در فرایند ارسال دیده نشده و سازمان امور مالیاتی نسبت به تمدید مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی اقدام کرده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید مجدد بر لزوم حفظ آرامش مودیان، خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در صورت نیاز، تمهیدات لازم را فراهم کنیم و اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع صورت خواهد گرفت."

موحدی در ادامه به پیشرفت پروژه‌های کلیدی سازمان اشاره کرد و افزود: در خصوص مسائل زیرساختی و فناورانه، بحث صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین استقرار و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، به طور کامل در حال انجام است. این فرآیندها با جدیت و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش می‌رود ‌ونشان‌دهنده عزم سازمان برای به‌روزرسانی و کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور است.

گفتنی پیش از این هم سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی سراسر کشور ، ضمن اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشته است: مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای فصل زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت‌ سال‌جاری (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شود.

