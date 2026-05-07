استاندار درعا از یورش یک گشت ۸ خودرویی ارتش اسرائیل به منطقه وادی الرقاد در حومه غربی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی که رژیم صهیونیستی در سایه مشغول شدن دنیا به درگیریها و تنشهایی که این رژیم در منطقه ایجاد کرده، همچنان به تجاوزات علیه سوریه و آزار و اذیت شهروندان این کشور ادامه میدهد، منابع سوری از تجاوزات جدید و خطرناک صهیونیستها به جنوب سوریه خبر دادند.
در این زمینه استاندار درعا در سوریه گزارش داد که یک گشت متشکل از ۸ خودروی نظامی متعلق به نیروهای اشغالگر اسرائیلی، به منطقه وادی الرقاد در حومه غربی استان درعا یورش برد که یک حرکت میدانی ناگهانی محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات، خودروهای نظامی ارتش صهیونیستی به اطراف پل وادی الرقاد رسیدند و برای مدتی در این محل مستقر شدند؛ بدون اینکه جزئیات روشنی در مورد ماهیت مأموریت یا دلایل این نفوذ ارائه شود.
استاندار درعا همچنین افزود که اقدامات این نیروهای اشغالگر اسرائیلی در داخل منطقه هنوز مشخص نیست و هیچ اظهارنظر رسمی در مورد این حادثه منتشر نشد.
از سوی دیگر، دیروز نهاد موسوم به سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی به داخل خاک سوریه نفوذ کردهاند، جایی که یک نیروی نظامی متشکل از ۶ خودرو و یک مینیبوس سفید رنگ وارد شهرک الرفید در حومه قنیطره شده است.
بر اساس این گزارش، این تحرکات در چارچوب ادامه تجاوزات مکرر اسرائیل به حریم هوایی و زمینی سوریه، به ویژه در جنوب سوریه، صورت میگیرد که شامل نفوذهای زمینی، ایجاد ایستهای بازرسی موقت، و بستن جادهها، همزمان با عملیات یورش و بازداشت غیرنظامیان سوری است.
پیش از این، سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر فاش کرده بود که کابینه اسرائیل طرحی به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار برای گسترش شهرکسازی در جولان اشغالی سوریه تصویب کرده است؛ همزمان با تأکید این سازمان بر اینکه نیروهای اسرائیلی از "خط آتشبس" امضا شده در سال ۱۹۷۴ عبور کرده و به اجبار ساکنان روستاهای سوریه را آواره کردهاند.
این حملات صهیونیستها به جنوب سوریه در حالی ادامه دارد که در ۶ ژانویه، تحت نظارت ایالات متحده، از تشکیل یک مکانیسم ارتباطی بین سوریه و اسرائیل برای هماهنگی تبادل اطلاعات، کاهش تنش نظامی و ارتقای تعامل دیپلماتیک و فرصتهای تجاری خبر داده شده بود.
طبق گزارش منابع سوری، اشغالگران صهیونیست طی یک سال گذشته، تمام پادگانها و اماکن نظامی باقی مانده از دوران بشار اسد را در امتداد مرز و تا عمق ۴ کیلومتری تخریب کرده و بیش از ۱۰ پایگاه نظامی، از جمله یکی در درعا و هشت پایگاه در قنیطره، علاوه بر مواضع نظامی پیشرفته در کوه حرمون، ایجاد کردهاند.
این گزارش نشان میدهد که حملات اسرائیل به مناطق مسکونی نیز گسترش یافته است و دهها خانه در قنیطره ویران شده، از جمله در روستای حمیدیه، رفید و رواضی. علاوه بر آن دهها خانه هم در روستای بیت جن در جریان آخرین حمله نیروهای اسرائیلی آسیب جدی دیدند. نیروهای اشغالگر همچنین از دسترسی ساکنان به تقریباً ۳۹۰۰ هکتار مرتع و زمین کشاورزی که در امتداد مرز تا عمق حدود ۷۰۰ متر امتداد داشت، جلوگیری کردند.
ساکنان جنوب سوریه طی یک سال گذشته دائماً در وضعیت اضطراب و وحشت قرار داشتهاند و نیروهای اشغالگر صهیونیستی با حملات شبانه، آزار و اذیت در ایست بازرسی ها، پرواز مکرر هواپیماهای شناسایی در حریم هوایی سوریه و سایر اشکال تجاوز، فرصت داشتن یک زندگی عادی را از شهروندان سوری سلب کردهاند.
منابع محلی گزارش میدهند که تهاجمات نیروهای اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ میدهد و با تیراندازی، یورش و بستن جادههای اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جادهها، ایستبازرسیهای متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری میکند. ساکنان جنوب سوریه بهویژه قنیطره، گاهی اوقات بهدلیل بسته شدن جادهها ساعتها سرگردان میشوند که زندگی آنها را مختل میکند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار میدهد.