باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس مصوبه سال گذشته شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری گلستان، کارخانه سیمان گالیکش مکلف شده بود علاوه بر اجرای تعهدات زیستمحیطی، بخشهایی از نیلکوه را که در آن برداشت معدنی انجام داده است، زیر نظر کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی استان احیا کند. با دستور رئیس کل دادگستری گلستان، دادستان شهرستان گالیکش نیز ماموریت ویژه برای نظارت بر اجرای این مصوبات شده بود.
در همین راستا و با دستور رئیس کل دادگستری گلستان، دادستان شهرستان گالیکش به همراه تیمی متشکل از مدیران محیط زیست، منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت از کارخانه سیمان و محدوده معدن بازدید کرد تا روند اجرای مصوبات بررسی و میزان پیشرفت اقدامات ارزیابی شود.
عباس احمدیزاده، دادستان عمومی و انقلاب گالیکش گفت: این بازدید با هدف بررسی روند اجرای تعهدات زیستمحیطی کارخانه و با تمرکز بر احیای معدن، کنترل آلایندگی و اجرای طرحهای جنگلکاری انجام شد.
احمدیزاده، افزود: در جریان بازدید، وضعیت احیای پلههای ۵۲۰ و ۵۳۰ معدن سنگآهک نیلکوه بررسی شد که پله ۵۳۰ که سال گذشته پس از تذکرات دادستانی احیا و نهالکاری شده بود، اکنون از نظر پوشش گیاهی و رشد نهالها به تأیید کارشناسان رسیده است.
وی، گفت: عملیات احیای پله ۵۲۰ نیز در مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع با کاشت ۲۱۰ اصله نهال بومی به پایان رسیده است.
کارخانه مکلف به تکمیل الزامات محیطزیستی
دادستان گالیکش با اشاره به بررسی وضعیت آلایندگی کارخانه گفت: کیسههای فیلتر دودکش و سامانههای کنترل غبار با حضور کارشناسان محیط زیست ارزیابی شد و مدیران کارخانه موظف شدند در کوتاهترین زمان، سامانه پایش برخط آلایندگی را نصب و راهاندازی کنند.
وی افزود: مستندات مربوط به مدیریت پسماند، کنترل گردوغبار و نگهداری تجهیزات فیلتراسیون نیز برای بررسی کارشناسی دریافت شد.
احمدی زاده افزود: بر اساس اعلام نماینده محیط زیست شهرستان، مطابق آخرین سنجشهای فصلی، میزان آلایندگی خروجی دودکش کارخانه در محدوده مجاز و مطابق استانداردهای زیستمحیطی قرار دارد.
هشدار درباره هرگونه تعلل
احمدیزاده با تاکید بر این که هیچ واحد صنعتی و معدنی حق غفلت از مسئولیتهای زیستمحیطی خود را ندارد، افزود: روند احیای نیلکوه و اجرای تعهدات کارخانه تحت نظارت مستمر قرار دارد و در صورت هرگونه تعلل یا تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
موضوع آلایندگیهای زیست محیطی و احیای کامل قسمتهای برداشت شده از نیلکوه، یکی از مطالبات مردم شهرستان گالیکش است.
منبع: دادگستری گلستان