دورنمایی از دریاچه سد رودبار بخش بزنویدالیگودرز، بهترین مکان بکر و کمتر شناخته شده برای طبیعت گردی در بهار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دریاچه سد رودبار الیگودرز به عنوان یکی از جاذبه‌های طبیعی برجسته در استان لرستان، با مناظر بکر کوهستانی و آب‌های زلال خود، مقصدی ایده‌آل برای فرار از گرمای تابستان محسوب می‌شود.

 این دریاچه در نزدیکی شهر الیگودرز واقع شده و ترکیبی از سرسبزی کوه‌ها و آبی آسمان را به نمایش می‌گذارد.

به دلیل ارتفاع و پوشش گیاهی، هوایی خنک‌تر از مناطق اطراف دارد که آن را به مکانی محبوب برای کمپینگ و پیک‌نیک تبدیل کرده است.

 امکان قایق‌سواری، ماهیگیری (با رعایت مجوزهای قانونی) و پیاده‌روی در حاشیه دریاچه از جمله فعالیت‌های رایج گردشگران است. جاده‌های منتهی به این منطقه نسبتاً هموار بوده و دسترسی به آن از شهر الیگودرز آسان است.

 پیش از سفر، توصیه می‌شود گردشگران از وضعیت جاده‌ها و قوانین روز (به‌ویژه در خصوص ماهیگیری و کمپ) مطلع شوند تا تجربه‌ای امن و لذت‌بخش را پشت سر بگذارند.

