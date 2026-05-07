دادستان تهران گفت: از شروع اجرای طرح حمایت از کودکان، ۵۱۷۵ کودک در مناطق مختلف تهران شناسایی شدند که براساس بررسی‌های اولیه حدود ۸۵ درصد آنان اتباع غیرایرانی بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور کودکان در وضعیت خیابان و زباله‌گردی، با دستور فوری دادستان عمومی و انقلاب تهران، کمیته‌ای ویژه با محوریت معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت بررسی، شناسایی و رسیدگی به وضعیت این کودکان تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: از دی ماه ۱۴۰۲، طرح «خانواده محور از کودکان در وضعیت خیابان و زباله گردی» با همکاری دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، امور اتباع و مهاجرین خارجی و سایر دستگاه‌ها مرتبط، آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: از شروع اجرای طرح، تعداد ۵۱۷۵ کودک در مناطق مختلف تهران شناسایی شدند که براساس بررسی‌های اولیه حدود ۸۵ درصد آنان اتباع غیرایرانی بودند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، به منظور پیشگیری و رسیدگی به وضعیت آسیب پذیر این کودکان اقدامات به شرح ذیل انجام شده یا در دستور کار قرار دارد:

۱-شناسایی و احراز هویت کودکان و خانواده‌های آنان

۲-تفکیک و جداسازی کودکان بدون سرپرست از کودکان دارای خانواده

۳-ارجاع پرونده‌های مربوط به تعیین وضعیت اقامت و هویت اتباع غیرایرانی به مراجع ذی صلاح

۴-بازگرداندن کودکان ایرانی به آغوش گرم خانواده با نظارت مددکاران اجتماعی

۵-بررسی امکان بازگشت اتباع خارجی با کشور مبدا در هماهنگی با نهاد‌های ذیربط

۶-برخورد قانونی با اشخاص یا گروه‌هایی که از کودکان در فعالیت‌های غیرمجاز یا زباله‌گردی بهره‌کشی می‌کنند.

صالحی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی با اهتمام جدی، نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی مستمر را تداوم بخشند، تاکید کرد:یکی از اولویت‌های اجتماعی دادستانی، رسیدگی به وضعیت این کودکان است و هیچ گونه بی توجهی به سرنوشت آنان پذیرفتنی نیست. دستگاه‌های متولی با هم افزایی، زمینه بازگشت کودکان به زندگی امن و سالم فراهم کنند.

منبع: میزان

برچسب ها: کودکان خیابانی ، دادستان تهران
Iran (Islamic Republic of)
ملا اسحاق رسول
۱۴:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
باسلام خدمت دادستان عمومی وانقلاب تهران بزرگ، مردم عادی این عدالت را از شما فراموش نخواهندکرد،و خداوند نیز شاهد گفتار ورفتار دستورات شما مرد بزرگ هستنند،،من اطمینان دارم پاداشی بزرگ بشما وخانواده و تمام ملت ایران بخاطر همین پیگیری،دراه است،،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به هیچ عنوان نباید به کودکان خیابانی کمک کرد والا صد هزار برابر میشن و اونا میفرستن زیر دست و پای ماشینا و جونشون به خطر میافته مخصوصا بچه های اتباع
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید برگردونده بشن افغانستان
