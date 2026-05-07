باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور کودکان در وضعیت خیابان و زباله‌گردی، با دستور فوری دادستان عمومی و انقلاب تهران، کمیته‌ای ویژه با محوریت معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت بررسی، شناسایی و رسیدگی به وضعیت این کودکان تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: از دی ماه ۱۴۰۲، طرح «خانواده محور از کودکان در وضعیت خیابان و زباله گردی» با همکاری دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، امور اتباع و مهاجرین خارجی و سایر دستگاه‌ها مرتبط، آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: از شروع اجرای طرح، تعداد ۵۱۷۵ کودک در مناطق مختلف تهران شناسایی شدند که براساس بررسی‌های اولیه حدود ۸۵ درصد آنان اتباع غیرایرانی بودند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، به منظور پیشگیری و رسیدگی به وضعیت آسیب پذیر این کودکان اقدامات به شرح ذیل انجام شده یا در دستور کار قرار دارد:

۱-شناسایی و احراز هویت کودکان و خانواده‌های آنان

۲-تفکیک و جداسازی کودکان بدون سرپرست از کودکان دارای خانواده

۳-ارجاع پرونده‌های مربوط به تعیین وضعیت اقامت و هویت اتباع غیرایرانی به مراجع ذی صلاح

۴-بازگرداندن کودکان ایرانی به آغوش گرم خانواده با نظارت مددکاران اجتماعی

۵-بررسی امکان بازگشت اتباع خارجی با کشور مبدا در هماهنگی با نهاد‌های ذیربط

۶-برخورد قانونی با اشخاص یا گروه‌هایی که از کودکان در فعالیت‌های غیرمجاز یا زباله‌گردی بهره‌کشی می‌کنند.

صالحی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی با اهتمام جدی، نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی مستمر را تداوم بخشند، تاکید کرد:یکی از اولویت‌های اجتماعی دادستانی، رسیدگی به وضعیت این کودکان است و هیچ گونه بی توجهی به سرنوشت آنان پذیرفتنی نیست. دستگاه‌های متولی با هم افزایی، زمینه بازگشت کودکان به زندگی امن و سالم فراهم کنند.

منبع: میزان