باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تصریح کرد که هرگونه توافق میان آمریکا و ایران باید منافع کشور‌های منطقه و سراسر جهان را در نظر بگیرد.

احتمال بالای راه‌حل دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن

نخست‌وزیر قطر در گفت‌و‌گو با «العربی الجدید» توضیح داد: ما اوضاع را زیر نظر داریم و با همه طرف‌ها در ارتباط هستیم. با وجود تفاوت در مواضع تهران و واشنگتن، می‌بینیم که احتمال بالایی برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد. البته این امر به شرایطی بستگی دارد که هر روز در حال تغییر است.

وی افزود: ما در دولت قطر، با هماهنگی برادران‌مان در کشور‌های خلیج فارس، تلاش می‌کنیم فضای بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود تا به راه‌حلی برسیم که به این بحران پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند؛ این اولویت ماست. آنچه ما را امیدوار می‌کند، پیشرفت‌های مثبتی است که در تبادل پیام‌ها میان واشنگتن و تهران در حال رخ دادن است و نشانه‌هایی از آن وجود دارد. ما همچنین با میانجی پاکستانی که در این زمینه تلاش می‌کند در تماس هستیم.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در عین حال گفت: ما این سخنان را با احتیاط بیان می‌کنیم، زیرا تنش‌های جاری در تنگه هرمز ما را وادار می‌کند در قضاوت‌ها و پیش‌بینی‌های خود با تأمل عمل کنیم. با این حال، در هر صورت امیدوار به گشایش هستیم و همراه با دیگران برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

وی بار دیگر مخالفت کشورش را با استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در هرگونه درگیری اعلام کرد.

ناگزیر از فرمول همزیستی با ایران بر پایه احترام متقابل

شیخ محمد بن عبدالرحمن تصریح کرد که ناگزیر باید فرمولی برای همزیستی بر پایه احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم تعرض به امنیت هیچ طرفی وجود داشته باشد. با این حال، او تأکید کرد که حاکمیت دولت قطر خط قرمزی است که هرگز در مورد آن کوتاه نخواهد آمد.

تاسیسات غیرنظامی ما هدف قرار نگیرد

وی افزود تأسیسات غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند، زیرا «منبع معیشت ملت‌های ما، ستون فقرات اقتصاد ما و بخشی از امنیت انرژی جهان هستند».

پیامد‌های اقتصادی جنگ اخیر آمریکا با ایران برای دوحه

در خصوص پیامد‌های اقتصادی حملات اخیر ایران به تأسیسات حیاتی در قطر، نخست‌وزیر گفت اقتصاد کشورش بار‌ها توانایی خود را در جذب و مدیریت شوک‌ها نشان داده است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه تفصیلی گفت: «ما و ایران کشور‌های همسایه‌ای هستیم که جغرافیای مشترکی داریم و منافع ملت‌هایمان درهم‌تنیده است. ناگزیر باید فرمولی برای همزیستی بیابیم که بر پایه احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم تعرض به امنیت هیچ طرفی باشد. این تنها راه دستیابی به ثبات در منطقه است».

او بیان کرد که دولت «برنامه‌های روشن، راهبرد‌های انعطاف‌پذیر و ذخایر مالی کافی برای دوره‌های طولانی» در اختیار دارد، اما مرحله پیش‌رو با اقداماتی برای افزایش کارایی و مدیریت بهتر هزینه‌های عمومی همراه خواهد بود.

محمد بن عبدالرحمن همچنین گفت تحولات اخیر منطقه نشان داده است که امنیت کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تجزیه‌ناپذیر است و مقابله با تهدید‌های مشترک نیازمند همگرایی واقعی کشور‌های حوزه خلیج فارس در سطحی متناسب با چالش‌هاست.

روابط راهبردی قطر با واشنگتن تغییری نکرده است

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازنگری قطر در روابط نظامی خود با ایالات متحده، نخست‌وزیر قطر توضیح داد که روابط کشورش با آمریکا راهبردی است و بر شراکت جامع، منافع مشترک و تفاهم‌های مستحکم استوار است.

وی گفت: باید یادآوری کنیم که روابط راهبردی ما با ایالات متحده بسیار عمیق است. این روابط بر پایه شراکتی همه‌جانبه، منافع مشترک و تفاهم‌های مستحکم استوار است. همان‌طور که می‌دانید، راه‌های تقویت روابط دفاعی و امنیتی ما هر ساله از طریق گفت‌وگوی راهبردی قطر ـ آمریکا که همه حوزه‌های همکاری را در بر می‌گیرد، بررسی می‌شود.

نخست‌وزیر قطر ادامه داد: در هفتمین دور این گفت‌و‌گو که دسامبر گذشته در واشنگتن برگزار شد، دو کشور بار دیگر بر استحکام شراکت دفاعی و امنیتی تأکید کردند. همچنین توافق کردیم که توان بازدارندگی منطقه‌ای تقویت شود، ظرفیت‌های دفاعی مشترک توسعه یابد و از رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های دفاعی حمایت شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تصریح کرد: مایلم به گفت‌وگوهایم با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، وزیر دفاع، پیت هگست، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، در جریان سفرم به واشنگتن در اواخر مارس گذشته نیز اشاره کنم. در این دیدارها، همکاری میان دو کشور و راه‌های تقویت آن در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه شراکت دفاعی، در راستای تأمین منافع مشترک مورد بررسی قرار گرفت؛ آن هم در سایه شرایط استثنایی که منطقه با آن روبه‌روست.