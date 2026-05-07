محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفت‌و‌گو با العربی الجدید گفت با وجود تفاوت مواضع ایران و آمریکا، «احتمال بالایی برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد»

باشگاه  خبرنگاران جوان - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تصریح کرد که هرگونه توافق میان آمریکا و ایران باید منافع کشور‌های منطقه و سراسر جهان را در نظر بگیرد.

احتمال بالای راه‌حل دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن

نخست‌وزیر قطر در گفت‌و‌گو با «العربی الجدید» توضیح داد: ما اوضاع را زیر نظر داریم و با همه طرف‌ها در ارتباط هستیم. با وجود تفاوت در مواضع تهران و واشنگتن، می‌بینیم که احتمال بالایی برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد. البته این امر به شرایطی بستگی دارد که هر روز در حال تغییر است.

وی افزود: ما در دولت قطر، با هماهنگی برادران‌مان در کشور‌های خلیج فارس، تلاش می‌کنیم فضای بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود تا به راه‌حلی برسیم که به این بحران پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند؛ این اولویت ماست. آنچه ما را امیدوار می‌کند، پیشرفت‌های مثبتی است که در تبادل پیام‌ها میان واشنگتن و تهران در حال رخ دادن است و نشانه‌هایی از آن وجود دارد. ما همچنین با میانجی پاکستانی که در این زمینه تلاش می‌کند در تماس هستیم.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در عین حال گفت: ما این سخنان را با احتیاط بیان می‌کنیم، زیرا تنش‌های جاری در تنگه هرمز ما را وادار می‌کند در قضاوت‌ها و پیش‌بینی‌های خود با تأمل عمل کنیم. با این حال، در هر صورت امیدوار به گشایش هستیم و همراه با دیگران برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

وی بار دیگر مخالفت کشورش را با استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در هرگونه درگیری اعلام کرد.

ناگزیر از فرمول همزیستی با ایران بر پایه احترام متقابل

شیخ محمد بن عبدالرحمن تصریح کرد که ناگزیر باید فرمولی برای همزیستی بر پایه احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم تعرض به امنیت هیچ طرفی وجود داشته باشد. با این حال، او تأکید کرد که حاکمیت دولت قطر خط قرمزی است که هرگز در مورد آن کوتاه نخواهد آمد.

تاسیسات غیرنظامی ما هدف قرار نگیرد

وی افزود تأسیسات غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند، زیرا «منبع معیشت ملت‌های ما، ستون فقرات اقتصاد ما و بخشی از امنیت انرژی جهان هستند».

پیامد‌های اقتصادی جنگ اخیر آمریکا با ایران برای دوحه

در خصوص پیامد‌های اقتصادی حملات اخیر ایران به تأسیسات حیاتی در قطر، نخست‌وزیر گفت اقتصاد کشورش بار‌ها توانایی خود را در جذب و مدیریت شوک‌ها نشان داده است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه تفصیلی گفت: «ما و ایران کشور‌های همسایه‌ای هستیم که جغرافیای مشترکی داریم و منافع ملت‌هایمان درهم‌تنیده است. ناگزیر باید فرمولی برای همزیستی بیابیم که بر پایه احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم تعرض به امنیت هیچ طرفی باشد. این تنها راه دستیابی به ثبات در منطقه است».

او بیان کرد که دولت «برنامه‌های روشن، راهبرد‌های انعطاف‌پذیر و ذخایر مالی کافی برای دوره‌های طولانی» در اختیار دارد، اما مرحله پیش‌رو با اقداماتی برای افزایش کارایی و مدیریت بهتر هزینه‌های عمومی همراه خواهد بود.

محمد بن عبدالرحمن همچنین گفت تحولات اخیر منطقه نشان داده است که امنیت کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تجزیه‌ناپذیر است و مقابله با تهدید‌های مشترک نیازمند همگرایی واقعی کشور‌های حوزه خلیج فارس در سطحی متناسب با چالش‌هاست.

روابط راهبردی قطر با واشنگتن تغییری نکرده است

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازنگری قطر در روابط نظامی خود با ایالات متحده، نخست‌وزیر قطر توضیح داد که روابط کشورش با آمریکا راهبردی است و بر شراکت جامع، منافع مشترک و تفاهم‌های مستحکم استوار است.

وی گفت: باید یادآوری کنیم که روابط راهبردی ما با ایالات متحده بسیار عمیق است. این روابط بر پایه شراکتی همه‌جانبه، منافع مشترک و تفاهم‌های مستحکم استوار است. همان‌طور که می‌دانید، راه‌های تقویت روابط دفاعی و امنیتی ما هر ساله از طریق گفت‌وگوی راهبردی قطر ـ آمریکا که همه حوزه‌های همکاری را در بر می‌گیرد، بررسی می‌شود.

نخست‌وزیر قطر ادامه داد: در هفتمین دور این گفت‌و‌گو که دسامبر گذشته در واشنگتن برگزار شد، دو کشور بار دیگر بر استحکام شراکت دفاعی و امنیتی تأکید کردند. همچنین توافق کردیم که توان بازدارندگی منطقه‌ای تقویت شود، ظرفیت‌های دفاعی مشترک توسعه یابد و از رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های دفاعی حمایت شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تصریح کرد: مایلم به گفت‌وگوهایم با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، وزیر دفاع، پیت هگست، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، در جریان سفرم به واشنگتن در اواخر مارس گذشته نیز اشاره کنم. در این دیدارها، همکاری میان دو کشور و راه‌های تقویت آن در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه شراکت دفاعی، در راستای تأمین منافع مشترک مورد بررسی قرار گرفت؛ آن هم در سایه شرایط استثنایی که منطقه با آن روبه‌روست.

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، جنگ رمضان ، قطر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولویت مام رفع محاصره است
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تنگه هرمز را تا ابد الدهر رها نکنید. باید صادق و واقع بین باشیم. حربه تنگه هرمز همه کشورهای مخالف ایران را تا حدودی آرام و مطیع کرد. وگرنه معلوم نبود سرنوشت کشور با ادامه اتحاد محور شرارت و تشدید حملات آنها، به کجا می کشید. تنگه هرمز را با قیود متعدد، سفت نگه دارید و از آن کسب درآمد و قدرت کنید!
۷
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا در پایگاه قطر به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.
پس قطر شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار بوده است.
قطر به همراه کشورهای عربی، آمریکا و کشورهای اروپایی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه حمایت می کردند.
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون و 100 درصد فقط مبارزه و جنگ با ایران بوده است، نه مبارزه و جنگ با تروریسم، القاعده، طالبان و دیگر گروه های تروریستی
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسانی که امیدوارعستند توافق صورت میگیرد یا ایران را نمی شناسند یا آمریکا را نمی شناسند
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب اسرائیل جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولویت ما بازگشایی تنگه هرمز نیست
اولویت ما اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا از قطر و سایر کشورهای عربی است.
۱۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال2001 تاکنون در کشورهای عربی چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
اروپا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان و عملیات جنایت‌کارانه علیه نیرو‌های نظامی خارج از مأموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و کودکان و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بین‌المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
دشمنان به سرکردگی ترامپ جنایتکار در جنگ ۱۲روزه همه قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشتند.
جنایتکاران به سرکردگی ترامپ جنایتکار در جنگ ۱۲روزه همه قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس، ایران را بار ها در منطقه متهم و محکوم کرده است پس همکاری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، خیانت به ایران محسوب می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
شرارت‌های رژیم صهیونیستی جنایت کار و با حمایت آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ سوریه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ لبنان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ غزه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
جنگ سودان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال مذاکره با ایران نیست چون به خاطر که در سال 1397 به صورت غیر قانونی با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ از توافق هسته ای برجام خارج شده است و 100 درصد فقط عراقچی خیانتکار به دنبال مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 1392 تاکنون در مذاکره هزاران نفر مردم ایران را ترور و قتل عام کرده است. پس مذاکره عراقچی و.... با آمریکا جنایتکار خیانت به خون شهیدان محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد/ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل بدون آمریکا «حتی ۲۴ ساعت» در برابر ایران دوام نمی‌آورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و هم اروپا باید مسئولیت جنگ تحمیلی هشت ساله را بپذیرید و غرامت بدهید
ایران بابت کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژِیم صدام دیکتاتور از آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار در مجامع بین‌المللی شکایت کند و چون به خاطر که آمریکا و کشورهای اروپایی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی رژِیم صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
که واشنگتن به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز خواهد کرد سئوال اینجاست که پس رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار کجاست هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند خفه خون گرفته است و سکوت اختیار کرده است.

که واشنگتن به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز خواهد کرد سئوال اینجاست که پس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار کجاست هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند خفه خون گرفته است و سکوت اختیار کرده است.

آزمایش هسته ای آمریکا جنایتکار، 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران بابت کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژِیم صدام دیکتاتور از آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار در مجامع بین‌المللی شکایت کند و چون به خاطر که آمریکا و کشورهای اروپایی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی رژِیم صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله هستند.
آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایت کار فرمان، مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در خرداد و تیر ماه سال 1404 ثابت کرده است و نشان داده است که یک حیوان تمام عیار بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ادعا‌های مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای امور خارجه گروه ۷ در کانادا دخالت و مداخله در امور داخلی است و هم به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
داعش از سال 2011 تاکنون به اسرائیل و حامیانش در مقابله با ایران کمک می‌کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی آمریکا جنایتکار شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هروقت آمریکا جنایتکار احازه بازدید از مراکز هسته ایش را داد ما هم شاید ... همکاری کنیم.
هروقت سه کشور اروپایی جنایتکار احازه بازدید از مراکز هسته ایش را داد ما هم شاید ... همکاری کنیم.
هروقت رزیم صهیونیستی جنایتکار احازه بازدید از مراکز هسته ایش را داد ما هم شاید ... همکاری کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
از سال 1359 تاکنون تروریسم وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تکرار ادعای ترامپ درباره تاسیسات هسته‌ای ایران، دخالت و مداخله در امور داخلی است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا به دنبال مذاکره با ایران نیست چون به خاطر که آمریکا خودش در سال 97 به صورت غیر قانونی از توفق هسته ای برجام خارج شده است.
ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم/ مشخص بود که آمریکا جنایتکار در تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران "مشارکت کامل" داشته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نتانیاهو: برای پاسخ به تهدیدات، از کسی اجازه نمی‌گیریم
بنیامین نتانیاهو اعلام کرد این رژیم برای پاسخ به تهدیدات از کسی اجازه نمی‌گیرد.
و این در حالی است که رژیم صهیونیستی وابسته به آمریکا است که طور مستقیم، علنی و آشکار از آمریکا مجوز و دستور می گیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند.
بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گروسی اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
مذاکره ایران با آمریکا از همان ابتدا غلط و اشتباه بود.
مذاکره ایران با اروپا از همان ابتدا غلط و اشتباه بود
اسرائیل و حامیانش 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، لبنان، غزه و منطقه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا هیچ اقدام عملی برای توافق انجام نمی‌دهد/ تعامل با اروپا را منحصر به هسته‌ای نکرده و نمی‌کنیم «تعاملات دیپلماتیک خود با اروپا را محدود و منحصر به هسته‌ای نکرده و نمی‌کنیم».
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بعد از حمله آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران، گروسی خیانتکار اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تعداد شهدای غزه به بیش از 79 هزار نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل و حامیانش 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، لبنان، غزه و منطقه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیش از ۱۱ هزار تن در سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵ جان باختند ماهانه ۱۰۰۰ سوری در حکومت الجولانی کشته می‌شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هدف مردم ایران، اخراج آمریکا از عراق و منطقه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون و 100 درصد فقط مبارزه و جنگ با ایران بوده است، نه مبارزه و جنگ با تروریسم، القاعده، طالبان و دیگر گروه های تروریستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
در جنگ تحمیلی هشت ساله جنگ ما تنها با رژیم صدام دیکتاتور نبود و 100 درصد فقط جنگ ما با آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
از سال 1392 تاکنون هیچ سندی مبنی بر حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای وجود ندارد ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار و هم سران بی ادب سه کشور اروپایی جنایتکار از سال 1392 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
از همان آغاز مشخص بود آمریکا در تجاوز علیه ایران مشارکت داشت
از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند
آمریکایی ها در طول این سال ها از هیچ ظلم و ناجوانمردی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند و حتی جلوی خرید دارو برای کودکان ایرانی را گرفته اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران مصداق بارز اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بمباران تأسیسات، توان هسته‌ای بومی ایران را از بین نمی‌برد
بمباران تأسیسات، توان هسته‌ای بومی ایران را از بین نمی‌برد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در رسانه های هزاران بار اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را نابود کردیم
دونالد ترامپ بار دیگر تأیید کرد که هر سه مرکز هسته‌ای ایران نابود شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کمک، حمایت و پشتیبانی ترکیه جنایتکار از تروریست ها حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، ناتو، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل یکی از بزرگترین چالش‌ها در سوریه است.
ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون از تروریست ها در سوریه، عراق و منطقه همه جانبه حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی همان نتیجه مذاکره ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ریشه اصلی بحران هسته‌ای ایران، خروج یکجانبه واشنگتن از برجام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عملکرد و رفتار غلط و اشتباه مجلس اجازه نداده است که آژانس در مورد جنگ 12 روزه از مردم ایران عذرخواهی کند که متأسفانه با آزانس خیانتکار همه جانبه باز هم همکاری می کند شرم آور و تاسف بار است.

عملکرد و رفتار غلط و اشتباه مجلس اجازه نداده است که گروسی در مورد جنگ 12 روزه از مردم ایران عذرخواهی کند که متأسفانه با گروسی خیانتکار همه جانبه باز هم همکاری می کند شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم فلسطین بیش از 86 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نشست کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم منطقه ندارد و تاکنون نداشته است. و این در حالی است که متأسفانه هنوز هم و باز هم برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی به طور مستقیم، علنی و آشکار با رژیم صهیونیستی و با آمریکا همه جانبه همکاری می کنند شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آژانس خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سفیر پیشین ایران در کانادا: دولت آماده مذاکره با آمریکا است/ پس دولت خیانتکار از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره درس عبرت نگرفته است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار بعد از مذاکر بیش از 9000 نفر مردم ایران را ترور کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
گروسی لکه ننگ تاریخ آژانس انرژی اتمی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است پس 100 درصد فقط عملکرد و رفتار مجلس در مورد آژانس دوگانه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاتل سردار سلیمانی یک حیوان تمام عیار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت، مجلس، هردو متآسفانه هنوز هم و باز هم در جنگ 12 روزه درس عبرت نگرفتن و دو باره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری می کنند شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشورهای عربی جنایتکار باید نیروهای تروریستی آمریکایی اخراج کنند و هم با آمریکایی ها جنایتکار همکاری نکنند آمریکایی ها جنایتکار نابود می شوند
و این در حالی است که متأسفانه کشورهای عربی جنایتکار از سال 1359 تاکنون همه جانبه با آمریکایی ها جنایتکار همکاری می کنند و از آمریکایی ها جنایتکار کمک و حمایت می کنند.
همه کشورهای عربی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و مزدورانشان در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر آمریکا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
اگر اروپا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد
و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو همراه با چند کشور جنایتکار دیگر ثابت کردند که دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان و ضد علیه بشریت هستند و هم که متأسفانه بویی از انسانیت نبرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند
که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
در پاسخ به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر به ایران تجاوز و حمایت کرده است.
پس حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در قطر مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی است و هم تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران بوده است.
قطر هم شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در ایران و منطقه بوده است.
