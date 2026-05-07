فرمانده انتظامی بابل از دستگیری ۴ قاچاقچی و ۵۵ خرده فروش و کشف ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت:در راستای طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان که جزو مهمترین دغدغه خانواده‌های بابلی از پلیس بود طی چندین عملیات منسجم و هدفمند توسط تیم‌های مختلفی از پلیس توانستیم مهمترین خرده‌فروشان فعال در سطح شهرستان را شناسایی و سپس دستگیر کنیم.

او با اشاره به کشف ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این طرح، افزود: این عملیات که با هماهنگی مرجع قضایی انجام گردید مامورین ما موفق شدند ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف کنند.

فرمانده انتظامی بابل با تاکید بر دستگیری چندین قاچاقی و خرده فروش مواد مخدر در این عملیات، گفت: خوشبختانه با هوشیاری پلیس بابل توانستیم در این عملیات ۴ نفز از قاچاقچیان سابقه دار و ۵۵ خرده فروش مواد مخدر در سطح شهرستان را شناسایی و دستگیر کنیم.

او افزود: همگی این افراد پس از انتفال به مقر انتظامی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.