باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین افشین گفت: حجم بالای نیازهای کشور حتی با فعالیت چندشیفته در این مجموعهها قابل پاسخگویی نیست و این شرایط، فرصتی راهبردی برای ارتقای فناوری، نوسازی تجهیزات فرسوده و افزایش بهرهوری در صنایع مادر ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان مرکزی افزود: واحدهای تولیدی توانمند بسیاری، از جمله واگنسازی و ماشینسازی، در این استان فعال هستند و استان مرکزی از نظر زیرساختهای صنعتی و نیروی انسانی متخصص، دارای ارزشهای بزرگی است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی زیرساختهای کشور بیان کرد: با وجود این آسیبها، فرصتهایی نیز ایجاد شده که میتواند زمینهساز تحول در صنایع مادر کشور باشد و یکی از مهمترین این حوزهها، صنعت ماشینسازی است.
افشین گفت: با توجه به حجم نیازهای فعلی کشور، حتی فعالیت چندشیفته در این مجموعهها نیز ممکن است پاسخگوی تمام نیازها نباشد و این موضوع میتواند به شکلگیری یک گردش مالی قابلتوجه در صنایع مادر تخصصی کشور از جمله ماشینسازی منجر شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دو رویکرد قابل تصور است؛ رویکرد نخست، ادامه فعالیت به شکل سنتی و بهرهبرداری کوتاهمدت از افزایش تقاضا است، اما رویکرد هوشمندانه آن است که این شرایط را بهمثابه یک گلوگاه راهبردی ببینیم و از آن برای ارتقای فناوری، بهبود کیفیت تولید و توسعه زیرساختهای صنعتی استفاده کنیم.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، نباید صرفاً به تولید دوباره همان تجهیزات گذشته اکتفا کرد، بلکه باید به سمت تولید تجهیزات بهروزتر، دقیقتر و با بهرهوری بالاتر حرکت کرد.
افشین با بیان اینکه بخشی از تجهیزات موجود در برخی صنایع کشور قدمت بالایی دارند، اظهار کرد: بسیاری از ماشینآلات موجود زمانی جزو تجهیزات مدرن جهان محسوب میشدند، اما اکنون عمر مفیدشان به پایان رسیده و باید از فرصتهای پیشآمده برای نوسازی آنها استفاده کرد.
وی تصریح کرد: اگر منابع مالی حاصل از افزایش تقاضا، به جای مصرف کوتاهمدت، در نوسازی تجهیزات و توسعه فناوری سرمایهگذاری شود، در بازه چندساله میتواند سود و ارزش افزوده بیشتری برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین بر تقویت بخش طراحی و مهندسی در صنایع مادر تأکید کرد و گفت: شرکتهایی مانند ماشینسازی اراک با برخورداری از محصولات دانشبنیان میتوانند نقش مهمی در ارائه راهکارهای مهندسی و ارتقای کیفیت تجهیزات ایفا کنند.
افشین افزود: صنعت ماشینسازی کشور میتواند سهم قابلتوجهی در افزایش بهرهوری اقتصادی داشته باشد و حتی بخش مهمی از رشد بهرهوری مورد نیاز کشور از مسیر تقویت این صنعت محقق میشود.
وی با اشاره به اهمیت سرعت در بازسازی زیرساختهای صنعتی گفت: هرچه تجهیزات مورد نیاز صنایع سریعتر تولید و وارد مدار شود، ضرر و زیان واحدهای تولیدی کاهش مییابد و از این رو نقش مجموعههای صنعتی در این مقطع زمانی بسیار مهم و تعیینکننده است.
منبع ایرنا