معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزدگفت: ساعت کاری ادارات استان یزد از یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تغییر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی شاه‌حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزدگفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌های استان از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ خواهد بود.

وی افزود:تمامی دستگاه‌های مشمول، موظف به رعایت دقیق این بخشنامه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد یاد آور شد:دورکاری روز‌های پنجشنبه کماکان و تا اطلاع ثانوی معتبر است، اما دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی بر اساس بخشنامه دولت به ارائه خدمات ضروری خواهند پرداخت.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: ساعت کار ادارات ، استان یزد ، گرمی هوا ، مدیریت مصرف برق
