باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی شاهحسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزدگفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمههای استان از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ خواهد بود.
وی افزود:تمامی دستگاههای مشمول، موظف به رعایت دقیق این بخشنامه هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد یاد آور شد:دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان و تا اطلاع ثانوی معتبر است، اما دستگاههای خدماترسان و عملیاتی بر اساس بخشنامه دولت به ارائه خدمات ضروری خواهند پرداخت.
