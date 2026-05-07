امیررضا صحرایی قهرمان مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا چین مورد استقبال گرم و باشکوه مردم و مسئولان شهر بهنمیر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین استقبال از امیررضا صحرایی قهرمان مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا چین در میدان شهدای بهنمیر و همراه با اجتماع مردمی برای بیعت با مقام معظم رهبری و حمایت از نیرو‌های مسلح کشورمان در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی برگزار شد.

حجت‌الاسلام موسی زاده امام جمعه بهنمیر، بهمنی بخشدار، ابراهیم زاده شهردار، اسدپور مسئول اداره ورزش و جوانان بهنمیر، اسدالله زاده رئیس هیات کشتی و جمع دیگری از مسئولان شهری در این آئین حضور داشتند.

امیررضا صحرایی با کسب ۶ پیروزی مقابل حریفانی از کشور‌های سوریه، قرقیزستان، قزاقستان، عربستان، بحرین و چین و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز، عنوان قهرمانی وزن ۹۰+ کیلوگرم را به دست آورد.

وی شهریور امسال نیز در رقابت‌های جهانی کشتی ساحلی که به میزبانی کشور مراکش برگزار شد، مدال طلا کسب کرد.

