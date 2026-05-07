شهردار ارومیه گفت،: پروژه تقاطع چهارسطحه آذربایجان با پیشرفت فیزیکی کلی ۹۶ درصدی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه با اشاره به آخرین وضعیت عملیات عمرانی پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان افزود: پروژه تقاطع چهارسطحه آذربایجان با پیشرفت فیزیکی کلی ۹۶ درصدی در مراحل پایانی خود قرار دارد و تاکنون بیش از ۱۸۶ متر طول از عرشه اصلی پل B5 بعنوان آخرین قطعه از مجموعه پلهای این پروژه به اتمام رسیده است. 

وی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص عمرانی در شهر، از تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه شهرداری برای ارتقای زیرساخت‌های شهری خبر داد.  

شهردار ارومیه ضمن اشاره به اجرای عملیات آسفالت و لکه‌گیری بیش از ۱۵۵ هزار مترمربع از معابر سطح شهر با رویکرد نهضت آسفالت، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از توان اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی و مناطق شهرداری ارومیه، بهسازی و ترمیم گسترده معابر شهری در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد که بخشی از تأخیرات این پروژه ناشی از شرایط خاص کشور در دوران اخیر و شرایط جنگی منطقه‌ای بوده است.  

 

رحمانی رضائیه در ادامه از اجرای پل مخابرات به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم در حوزه ترافیکی یاد کرد و گفت: این پل با طراحی دو لاین رفت و برگشت به طول ۴۶۰ متر در حال احداث است که تاکنون ۶۰ درصد شمع‌ها اجرا و پیشرفت کلی پروژه ۱۹ درصد می‌باشد.

 

وی درباره روند عملیات در قطعه اول پروژه کمربندی دوم ارومیه نیز افزود: حدود دو کیلومتر از ابتدای مسیر (پل دسترسی باغ رضوان) آسفالت شده و عملیات خاکبرداری، خاکریزی، جدول‌گذاری و زیرسازی در بخش‌های فاقد معارض تا تقاطع بلوار استاد شهریار (جاده انهر) در حال انجام است که شامل ۳۰ درصد پروژه می شود.

شهردار ارومیه در ادامه سخنانش از پیشرفت اجرای ۶۰۰ متر از ۹۵۰ متر فاز اول کانال باکس بتنی پیام خبر داد و افزود: پوشش این بخش به اتمام رسیده و فاز دوم مسیر نیز به‌صورت همزمان در دست اجراست.

وی از دیگر پروژه‌های مهم در سطح شهر ارومیه را اتمام ۱۰۰ درصدی پل‌های شهید باقری در ادامه کمربندی دوم و عملیات زیرسازی در مسیر گلشهر تا فلکه شهید طریقت ، ادامه عملیات خاکی در ۶۰۰ متر اول پروژه بام شهر ارومیه ، پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی احداث سیلگاه سنگی زنبق ، احداث ایستگاهدشماره ۱۱ آتش‌نشانی شهرداری ، اجرای بیش از ۲۲۰ متر از ۷۶۵ متر کانال سنگی زنبق و بیش از ۲۰۰ متر از ۱۲۰۰ متر کانال سنگی فدائیان اسلام ، احداث لاگون آب‌بند جمع‌آوری شیرآبه در سایت پسماند نازلو ، اتمام لوله‌گذاری آب‌های سطحی محدوده پل مدرس با پیشرفت ۱۰۰ درصدی عنوان کرد.

رحمانی رضائیه در پایان تأکید کرد: تمامی این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری و خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان شریف ارومیه بدون وقفه در حال اجراست و مجموعه شهرداری متعهد است با تمام توان در مسیر عمران و آبادانی شهر گام بردارد.

منبع: روابط عمومی

برچسب ها: تقاطع غیر همسطح ، شهرداری ارومیه
