نشست مجمع نمایندگان استان یزد با محوریت بررسی مسائل درمانی و بیمه‌ای فرهنگیان، به ریاست جوکار رئیس مجمع نمایندگان استان یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی _ در نشست مجمع نمایندگان استان یزد به ریاست دکتر محمدصالح جوکار و با حضور دکتر میرمحمدی و دکتر صباغیان نمایندگان مردم با اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه همیار سلامت بازنشستگان فرهنگی، نمایندگان بازنشستگان با انتقاد از ناکارآمدی بیمه تکمیلی درمان، بر لزوم تجمیع بیمه پایه و تکمیلی و ساماندهی وضعیت درمان فرهنگیان تأکید کردند. 

نشست مجمع نمایندگان استان یزد با محوریت بررسی مسائل درمانی و بیمه‌ای فرهنگیان، به ریاست دکتر محمدصالح جوکار رئیس مجمع نمایندگان استان و با حضور دکتر میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد، دکتر صباغیان نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست و مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه همیار سلامت بازنشستگان فرهنگی نیز حضور داشتند. 

در این جلسه، نمایندگان مؤسسه همیار سلامت بازنشستگان فرهنگی مهم‌ترین دغدغه‌های خود و جامعه فرهنگیان بازنشسته را در حوزه درمان مطرح کردند. 

به گفته آنان، نارضایتی گسترده‌ای نسبت به عملکرد بیمه تکمیلی درمان وجود دارد و بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی فرهنگیان و بازنشستگان عملاً بر عهده خود آنان باقی می‌ماند. 

اعضای هیئت‌مدیره ضمن انتقاد از ناکارآمدی بیمه تکمیلی، پیشنهاد تجمیع بیمه پایه و تکمیلی را به عنوان یکی از راهکار‌های اصلی بهبود وضعیت درمان فرهنگیان مطرح کردند تا با یکپارچه‌سازی فرایند‌ها و کاهش موازی‌کاری، خدمات درمانی به شکل راحت‌تر، شفاف‌تر و با پوشش بهتر ارائه شود. 

همچنین در این نشست، گلایه‌های متعدد فرهنگیان در خصوص روند طولانی پرداخت خسارات، محدودیت مراکز طرف قرارداد، سقف پایین تعهدات در برخی خدمات درمانی و فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های پزشکی بر بازنشستگان مورد تأکید قرار گرفت و از مجمع نمایندگان خواسته شد موضوع ساماندهی بیمه درمان فرهنگیان و بازنشستگان را در سطح ملی پیگیری کنند. 

در پایان پس از جمع‌بندی نظرات و پیشنهادها، گزارشی از مطالبات و راهکار‌های پیشنهادی در حوزه بیمه و درمان فرهنگیان توسط مجمع نمایندگان استان تهیه و برای پیگیری در مراجع ذی‌ربط و وزارتخانه‌های مرتبط ارسال خواهد شد.

برچسب ها: همیار سلامت ، درمان فرهنگیان ، مجمع نمایندگان استان یزد ، علوم پزشکی
