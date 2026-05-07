باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز گزارش داد که فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اخیراً سامانه «شوعال» (SHOUAL) تحت استفاده مقامات محلی در شمال فلسطین اشغالی را به همراه افسران ذخیره‌ای که در واحد‌های ارتباط با مقامات محلی فعالیت می‌کنند، به دلیل نگرانی‌های امنیتی درباره احتمال نشت اطلاعات حساس به ایران، غیرفعال کرده است.

سامانه «شوعال» که یک سامانه فرماندهی و کنترل متعلق به جبهه داخلی اسرائیل است، برای رصد حجم و جهت رگبار‌های موشکی ورودی از لبنان استفاده می‌شد و همچنین امکان تمایز بین عملیات رهگیری و سقوط موشک‌ها در مناطق باز یا مسکونی را فراهم می‌کرد.

به گزارش این روزنامه، این سامانه در اصل با هدف ایجاد یک سازوکار اداری هماهنگ و همزمان بین نهاد‌های مختلف و مسئولان در شرایط اضطراری توسعه یافته بود تا مدیریت دقیق و سریع رویداد‌های میدانی را امکان‌پذیر کند.

بر اساس برآورد‌های اسرائیلی، تصمیم به غیرفعال کردن این سامانه و کاهش دسترسی به آن به دلیل نگرانی‌های فزاینده از احتمال نشت داده‌های عملیاتی و اطلاعات مربوط به محل سقوط موشک‌ها و رسیدن آن به نهاد‌های ایرانی است که این داده‌ها را برای بهبود دقت هدف‌گیری در هر رویارویی آینده رصد می‌کنند.