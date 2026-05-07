قرارداد تأمین آب آشامیدنی پایدار برای ۲۰۰ روستای مازندران با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: این طرح با قرارداد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شامل حفر ۷ حلقه چاه عمیق، بهسازی ۶ دهنه چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه به طول ۱۰۱۰ کیلومتر، ساخت ۱۰۲ باب مخزن زمینی به حجم ۱۷۰۰۰ متر مکعب، ساخت، تجهیز و راه اندازی ۴۴ واحد ایستگاه پمپاژ، به همراه تامین انرژی در روستا‌های هدف می‌باشد.

او افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی تقویت شده و دسترسی پایدار به آب شرب برای هزاران خانوار فراهم خواهد شد.

برارزاده با تاکید بر اینکه امروز مازندران تبدیل به کارگاه سازندگی شده است ادامه داد: از تمامی ظرفیت‌های کشوری و استانی برای دریافت اعتبار جهت اجرای طرح‌های آبرسانی استفاده خواهد شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه از مجموع سه هزار روستای استان، یکهزار و ۳۵۰ روستا در تابستان با تنش آبی مواجه می‌شوند، افزود: اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق روستایی برای رفع تنش آبی با جدیت در دستور کار است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: آب و فاضلاب مازندران ، آب آشامیدنی
خبرهای مرتبط
مازندران در آستانه تنش آبی
آبفا مازندران در خط مقدم تأمین آب شرب سالم؛ تدابیر ویژه برای مقابله با بحران‌های احتمالی
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
ترافیک سنگین در محور هراز
ضرب‌الاجل فرماندار بابلسر برای نانوایان متخلف
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
آخرین اخبار
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
ترافیک سنگین در محور هراز
ضرب‌الاجل فرماندار بابلسر برای نانوایان متخلف
آسمان مازندران در نوسان
پرونده گرانفروشی برنج روی میز تعزیرات 
استمرار صادرات محصولات کشاورزی از مازندران 
حادثه رانندگی در محور بابلکنار - لفور با ۵ زخمی