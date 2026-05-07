قرارداد تأمین آب آشامیدنی پایدار برای ۲۰۰ روستای مازندران با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: این طرح با قرارداد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شامل حفر ۷ حلقه چاه عمیق، بهسازی ۶ دهنه چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه به طول ۱۰۱۰ کیلومتر، ساخت ۱۰۲ باب مخزن زمینی به حجم ۱۷۰۰۰ متر مکعب، ساخت، تجهیز و راه اندازی ۴۴ واحد ایستگاه پمپاژ، به همراه تامین انرژی در روستا‌های هدف می‌باشد.

او افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی تقویت شده و دسترسی پایدار به آب شرب برای هزاران خانوار فراهم خواهد شد.

برارزاده با تاکید بر اینکه امروز مازندران تبدیل به کارگاه سازندگی شده است ادامه داد: از تمامی ظرفیت‌های کشوری و استانی برای دریافت اعتبار جهت اجرای طرح‌های آبرسانی استفاده خواهد شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه از مجموع سه هزار روستای استان، یکهزار و ۳۵۰ روستا در تابستان با تنش آبی مواجه می‌شوند، افزود: اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق روستایی برای رفع تنش آبی با جدیت در دستور کار است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران