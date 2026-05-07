باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در ادامهی بازدیدهای سرزده از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، روز چهارشنبه بار دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت بازدید کرد و از نزدیک در جریان امور جاری این وزارتخانه قرار گرفت.
سید عباس حسینی، مدیرکل حوزه وزارتی وزات صنعت، معدن و تجارت درباره این بازدید در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:
امروز برای سومین بار پس از آغاز جنگ رمضان در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزبان رئیسجمهور پزشکیان بودیم. ایشان به صورت سرزده در جلسه مهندس اتابک (وزیر صمت) با نمایندگان تشکلهای صنفی و بازاریان حضور یافت و با حوصله و بهتفصیل سخنان و دغدغههای آنان را شنید و از تلاشهای آنان بهویژه وزیر صمت قدردانی کرد.
نکته مهم این دیدار روحیه قوی، مستحکم و پر اراده رئیسجمهور با وجود شرایط سخت جنگی پس از ۶۸ روز از آغاز جنگ سوم تحمیلی بود. دکتر پزشکیان با همان صداقت و صمیمیت همیشگی خود، بسیار وفادارانه از آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان گفت و از زبان رئیسجمهورِ کشورِ پیروز جنگ، بر باور قلبی خود و ملت ایران در تسلیمناپذیری تاکید کرد و شور و امید فراوانی به جمع حاضر دمید.
ایشان از ملاقات دو ساعت و نیمه اخیر خود با رهبر عزیز انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای هم گفت که بسیار مورد استقبال حاضران قرار گرفت. نقل قول رئیسجمهور از اینکه در گفتگوی صمیمانهاش با رهبر معظم انقلاب درباره مسائل مختلف کشور، شاهد تسلط کامل و آگاهی ایشان از امور گوناگون بوده، افزون بر اینکه برای جمع حاضر بسیار انرژیبخش بود، به نوعی پاسخی غیرمستقیم به اراجیف اخیر رئیسجمهور ملعون آمریکا هم بود و این سخنان پرنشاطِ رئیسجمهور، حال جمع را نیز خوب کرد.