باشگاه خبر نگاران جوان- فصل گذشته برای هری کین و بایرن مونیخ فصلی پر از گل و رکوردشکنی بود، اما در مرحله حساس لیگ قهرمانان اروپا، رویای قهرمانی دوباره از دست رفت. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شد، لحظه‌ای دردناک را نشان می‌دهد؛ لحظه‌ای که کین با چشمانی سرخ و بغضی سنگین، در آغوش یوشوا کیمیش و مانوئل نویر فرو می‌ریزد. این صحنه برای هر هوادار فوتبال، تلخ و تکان‌دهنده بود.

هری کین در دو دیدار رفت و برگشت نیمه‌نهایی مقابل پاری سن ژرمن، عملکردی درخشان و جنگنده داشت. در بازی رفت او در حالی که تیمش با نتیجه ۵ بر ۲ عقب بود، یک گل حیاتی به ثمر رساند. در بازی برگشت او در دقیقه ۹۴ یک گل زیبا وارد دروازه حریف کرد.

آمار اوپتا از عملکرد کین در این دو بازی (مجموعاً ۱۸۰ دقیقه) نشان می‌دهد که او ۸ شوت (از جمله ۴ شوت در چارچوب) و ۴ پاس کلیدی داشته است. همچنین، کین با ثبت ۱۴ گل در ۱۳ بازی، رکورد درخشانی در لیگ قهرمانان از خود به جای گذاشته است.

با این حال، زحمات کین به دلیل ضعف خط دفاعی بایرن مونیچ بی‌نتیجه ماند. مدافعان باواریایی‌ها نتوانستند در برابر ستاره‌های حریف مانند کواراتسخلیا و دمبله مقاومت کنند و در مجموع ۶ گل دریافت کردند.

این شکست باعث شد تا هواداران بایرن مونیخ در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر گریه کین، از او حمایت کنند. یکی از هواداران با احساس نوشت: «ما لیاقت او را نداریم. او در یک فصل کاری کرد که مهاجمان دیگر در ۳ فصل نمی‌کنند، اما ما به او خیانت کردیم.»



