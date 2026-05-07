رئیس دستگاه قضا گفت: خناسانی تعمداً درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ قطعاً برخورد با این عناصر در چارچوب موازین قانونی صورت خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها با اشاره به شکست و هزیمت دشمن در جنگ اخیر، اظهار کرد: دشمن متجاوز در جنگ اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید و ما به مدد الهی، خصم دون را شکست دادیم. در ادامه کار نیز در برابر دشمن زبون و غدّار، اگرچه باید دغدغه‌مند و بسیار هوشیار باشیم، لکن جای نگرانی نیست و قطعاً پیروز نهایی برای جمهوری اسلامی ایران و جبهه حق است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با برشمردن برکات جنگ اخیر بیان داشت: یکی از برکات و عنایات الهی در مقطع اخیر، انسجام و وحدت ملی زایدالوصفی است که در سراسر ایران اسلامی به منصه ظهور رسیده است؛ ضروری است از این اتحاد مقدس، پاسداری و صیانت کنیم. مسئولان قضایی و کلیه‌ی نیرو‌های خدوم و دغدغه‌مند نسبت به هدایت و ارشاد آن دسته از افراد که از روی غفلت و یا جهل، درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند، اقدام کنند؛ ایضاً خناسانی نیز هستند که پیاده نظام دشمن محسوب می‌شوند و تعمداً درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ قطعاً برخورد با این عناصر نیز در چارچوب موازین قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به برکت وقایع رخ داده و انسجام ملی و میهنی شکل‌گرفته، فضای همدلی و گذشت در جامعه ما، بسیار سایه افکنده است؛ بعضاً مردم از بسیاری از دعاوی و مرافعات و حتی شکایات خود صرفنظر می‌کنند و سعی دارند به یکدیگر سخت نگیرند و با هم همدلی و همراهی و مُرافقت داشته باشند.

منبع: قوه قضاییه

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین هانتا ویروس اولین بار از سمت کره و چین شناسایی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت طبقاتی، ملغی باید گردد.
گردش آزاد اطلاعات، حق هر بنی بشر است.
به این تبعیض و رانت پایان دهید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به داد مردم برسید مردم زیر بار گرانی کمرشان شکسته انسان گرسنه دین دیانت را فراموش می کند وممکن است هر خطایی از او سر بزند پس بهتر است سنجیده تر عمل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید فیلترینگ رو بردارید تا فیلترشکن فروش وجود نداشته باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت را وصل کنید، چرا هر چیزی را به بهانه های مختلف اهرم فشار برای مردم قرار می دهید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
غذا رو ارزان کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت طبقاتی رو قطع کن و برای همه مردم آزاد کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران‌خودرو و سایپا بدون مجوز خودرو را گران می کنند و باعث نارضایتی مصرف کننده می شود هم شامل می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بجای شعار دادن و مصاحبه و حرف زدنی که سر و تهش معلوم نیست چی میگی . فعلا عاملان جاسوسی و وطن فروشی که توی چنگتون هستن اعدام و مصادره اموال کنید ، تا به بیانات شماهم برسیم . نقد رو ول کردی و دنبال روشن کردن تکلیف نسیه هایی .... وقفه در مجازات خائنین خودش خیانت به کرامت شهدا و مردم هست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینا رو ول کن پیگیر اینترنت باشین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هم از کسایی که با خائنین و فتنه گران مماشات کردن نمیگذریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر الحمدالله اینطوریه ، پس اینترنت را وصل کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید از کار و زندگی افتادیم پول نداریم مثل مسعولین دولتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالل که‌ پیروز شدی چرا را تورم‌ مبارزه نمیکنزد مگه برای شما سود داره که ما رو بیچاره کردید
حداالاقل اینترنت رو وصل کنید ببینیدد چه خبره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر تورم و گرانی و فقر و فلاکت و بدبختی نبود دشمن هیچ غلطی نمی توانست بکند
