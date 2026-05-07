باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه ضمن استقبال از اخبار رسانهها مربوط به احتمال امضای توافق میان ایران و آمریکا، بر پایبندی خود به اصل حفظ اسرار مذاکرات تأکید کرد گفت که اسلامآباد آماده میزبانی از مراسم امضای توافق است.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان که نامی از او برده نشده است، در واکنش به برخی گزارشهای رسانهای درباره احتمال توافق میان ایران و آمریکا گفت «ما از اخبار منتشرشده درباره احتمال امضای یک توافق استقبال میکنیم. اما به عنوان میانجی، اعتماد هر دو طرف [ایران و آمریکا]برای ما حیاتی است و با افشای جزئیات، این اعتماد را خدشهدار نخواهیم کرد.»
این مقام در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مکان احتمالی امضای توافق تصریح کرد: «ما نمیدانیم توافق میان واشنگتن و تهران دقیقاً کجا به امضا خواهد رسید. اما اگر اسلامآباد به عنوان میزبان انتخاب شود، بیتردید مایه افتخار و سرافرازی ما خواهد بود.»
وزارت خارجه پاکستان همچنین از غیرقابل پیشبینی بودن زمان دقیق توافق خبر داد و گفت: «هیچ راهی برای دانستن اینکه طرفین چقدر از امضای توافق دور یا نزدیک هستند وجود ندارد، اما ما [به آینده این مذاکرات]خوشبین و امیدوار هستیم.»
این اظهارات در حالی منتشر میشود که رسانههای غربی از جمله سیانان و وال استریت ژورنال مدعی شدهاند که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به چارچوبی برای پایان دادن به جنگ جاری هستند و انتظار میرود تهران پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد صلح آمریکا به میانجیها تحویل دهد.