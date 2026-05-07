باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد در گردهمایی بزرگداشت روز کارگر که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد، با اشاره به ایستادگی قاطعانه جامعه کارگری در برابر فشارهای اقتصادی اظهار کرد: فعالان کارگری در جریان تحولات اخیر و «جنگ رمضان» ثابت کردند که با غیرت و تعصب پای وطن و انقلاب ایستادهاند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: کارگران در حقیقت افسران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند که با روحیه جهادی برای تأمین مایحتاج مردم تلاش میکنند.
او با خطاب قرار دادن صنعتگران و صاحبان صنایع تصریح کرد: در شرایط موجود، تقاضای جدی ما این است که روند تولید تحت هیچ شرایطی متوقف نشود. حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو باید اولویت اصلی باشد تا امنیت شغلی این قشر شریف خدشهدار نشود. دولت نیز در همین راستا، بستههای حمایتی ویژهای را برای افزایش تابآوری کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط اضطرار در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه بیش از ۴۹ هزار فعال صنعتی در شهرکهای صنعتی استان مشغول به کار هستند، بیان کرد: ما به عنوان خادم صنعتگران، در کنار آنها هستیم تا با رفع موانع اجرایی، از تعطیلی واحدها جلوگیری کنیم. تمام دستگاههای اجرایی پای کار هستند و رصد مشکلات به صورت مستمر انجام میشود تا با بهرهبرداری از واحدهای جدید، آمار اشتغال در ماههای آتی رشد بیشتری یابد.
نوشاد نادریمنش، رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فجر فارس نیز در این آیین، نقش کارگران را در امنیت اقتصادی کشور حیاتی توصیف کرد و گفت: سازمان بسیج کارگری پشتیبان کارگران و کارفرمایانی است که علیرغم مشکلات، چرخ تولید را فعال نگه داشتهاند. هیچ مانعی نباید باعث توقف خطوط تولید شود و ما آماده پیگیری تمامی مسائل این حوزه برای ارتقای وضعیت موجود هستیم.
در این مراسم که با حضور مسئولان ارشد استانی از جمله رئیس سازمان بسیج کارگری فارس، فرماندهان سپاه بقیهالله (عج) و مدیران اداره کار برگزار شد، از خانواده شهید «علی رنجبر اسلاملو» -شهید شاخص کارگری جنگ رمضان- تجلیل به عمل آمد. همچنین از کارگران نمونه و مدیران صنعتی که در حوزه پایداری تولید فعالیت مستمر داشتند، تقدیر شد.
در پایان این گردهمایی، احکام قهرمانی جام فوتبال «شهید علی رنجبر اسلاملو» که با هدف تقویت روحیه جمعی و نشاط در جامعه کارگری برگزار شده بود، به تیمهای برتر اهدا شد. در این رقابتها تیمهای «شهدای کارگر بسیج»، «شرکت شهرکهای صنعتی فارس» و «شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز» به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و تیم انتظامات شهرک نیز به عنوان تیم اخلاق معرفی شد.
منبع: شهرکهای صنعتی فارس