باشگاه خبرنگاران جوان-اگرچه سوت پایان و شروع بازی در اختیار داور مرد، بیژن حیدری، و کمک‌داوران او، علیرضا ایلدروم و علیرضا مرادی بود، اما تمرکز اصلی رسانه‌ها و تماشاگران به اتاق VAR معطوف شد. در این اتاق، چهار داور زن به صورت کامل فعالیت می‌کردند.

سحر بی‌باک: داور اصلی VAR، بهاره سیفی نهاوندی، ریحانه شیرازی و آتنا لشنی: کمک‌داوران ویدئویی بودنند.

این ترکیب کاملاً زنانه در اتاق VAR، نمونه‌ای بی‌سابقه در فوتبال ایران بود. در طول این دیدار تدارکاتی، چندین صحنه توسط این تیم مورد بازبینی قرار گرفت. به عنوان مثال، بازی در دقیقه ۱۹ برای بررسی یک موقعیت متوقف شد و دقایقی بعد نیز وقفه‌ای کوتاه برای چک کردن صحنه دیگری ایجاد گردید که نشان‌دهنده فعال بودن و دقت بالای تیم VAR در این بازی بود.

حضور همزمان چهار داور زن در اتاق VAR، گامی مثبت و امیدبخش برای توسعه حضور زنان در عرصه داوری فوتبال ایران محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان و اهالی ورزش امیدوارند که فدراسیون فوتبال با توجه به این ظرفیت، در مسابقات رسمی و لیگ‌های آتی، از توانایی‌های داوران زن به شکل گسترده‌تری استفاده کند.