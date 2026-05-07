معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بزرگ‌ترین واحد مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور با ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه در بوکان همزمان با هفته جهاد کشاورزی در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز بستانچی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و رئیس بسیج جامعه مهندسین کشاورزی استان، در جریان بازدید از واحد شماره ۳ شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم گوهر دانه در بوکان گفت :این واحد که به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود در زمینی به مساحت ۳۰.۶ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا می شود که پس از افتتاح ظرفیت جوجه‌ریزی زنجیره تولید این شرکت را به ۹ میلیون قطعه در سال افزایش خواهد داد.

بستانچی در این بازدید با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های یکپارچه نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و تولید پایدار دارد، اظهار کرد: بهره‌برداری از این واحد علاوه بر افزایش تولید گوشت مرغ، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ زنجیره تولید گوشت مرغ در استان افزود: بیش از ۵۲ درصد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی آذربایجان‌غربی توسط این زنجیره‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم آن‌ها در تأمین پایدار گوشت مرغ است.

منبع: روابط عمومی جهادکشاورزی

برچسب ها: تولید گوشت مرغ ، جهاد‌کشاورزی
خبرهای مرتبط
توزیع هفتگی ۲۰ تن گوشت گرم تنظیم بازاری در همدان
بازدید ناظر مرکز آمار ایران از کلاس سرشماری کشاورزی در زرند
برداشت گندم در بیش از ۶۵ هزار هکتار گندمزار شهرستان رزن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
آخرین اخبار
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی
تیمار یک قلاده توله گرگ در پیرانشهر
رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار، اولویت مدیریت شهری ارومیه