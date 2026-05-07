باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز بستانچی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و رئیس بسیج جامعه مهندسین کشاورزی استان، در جریان بازدید از واحد شماره ۳ شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم گوهر دانه در بوکان گفت :این واحد که به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود در زمینی به مساحت ۳۰.۶ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا می شود که پس از افتتاح ظرفیت جوجه‌ریزی زنجیره تولید این شرکت را به ۹ میلیون قطعه در سال افزایش خواهد داد.

بستانچی در این بازدید با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های یکپارچه نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و تولید پایدار دارد، اظهار کرد: بهره‌برداری از این واحد علاوه بر افزایش تولید گوشت مرغ، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ زنجیره تولید گوشت مرغ در استان افزود: بیش از ۵۲ درصد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی آذربایجان‌غربی توسط این زنجیره‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم آن‌ها در تأمین پایدار گوشت مرغ است.

منبع: روابط عمومی جهادکشاورزی