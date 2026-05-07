باشگاه خبرنگاران جوان - تارنمای نشریه پولیتیکو با استناد بر نتایج مصاحبه با ۱۰ مقام کنونی و سابق آمریکایی و عربی افزود: سابقه کینه ورزی ترامپ، تمسخر مخالفانش و اصرار بر این که در همه چیز پیروز است، برای کسانی که امیدوارند دیپلماسی می‌تواند باعث پایان جنگ شود، امیدوار کننده نیست.

این گزارش افزود: برخی از مقام‌های عربی و آمریکایی آشنا با مسائل خاورمیانه نگران آن هستند که ادبیات نامناسب ترامپ نسبت به مقام‌های ایرانی، مانع بزرگی برای پایان دادن واقعی به جنگی باشد که اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داده است.

ترامپ نیازمند حفظ آبرو و فرار است

یک مقام ارشد عرب خلیج فارس که مانند بسیاری دیگر از مصاحبه شوندگان در این گزارش به دلیل اجازه نداشتن برای صحبت از مسائل حساس، خواست نامش فاش نشود، در مورد ترامپ گفت: «او بشدت می‌خواهد این [وضعیت]پایان یابد. اما ایرانی‌ها تاکنون از دادن آنچه که او برای حفظ آبرو و فرار نیاز دارد، خودداری کرده‌اند.»

برخی از این افراد که تجربه مستقیمی در تعامل با ایران دارند، گفته‌اند که در هر مذاکره دیپلماتیکی حفظ آبرو و وجهه طرف‌های گفت‌و‌گو مهم است. طبیعی است که هر دو طرف یک مذاکره دیپلماتیک بخواهند از یک درگیری با اعلام پیروزی بیرون بیایند. سوال در این بحران این است که آیا هر یک از طرفین می‌تواند ادعای پیروزی طرف مقابل را تحمل کند یا خیر.

پولیتیکو نوشت: در همین حال، تهران اعتماد کمی به ترامپ دارد. مقامات ایرانی از تصمیم ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری اش برای خروج از توافق دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا آزرده هستند. آنها همچنین از اقدامات او در دوره دوم ریاست جمهوری اش که مذاکرات دیپلماتیک را با حملات نظامی تضعیف کرد، ناراحت هستند.

این منبع در بخشی از گزارش خود بر زیاده خواهی دولت ترامپ به عنوان مانع تحقق توافق صلح اشاره کرد و نوشت: رئیس جمهور آمریکا بر «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران اصرار داشته است. او همچنین خواسته‌هایی فراتر از آنچه ایران به عنوان خطوط قرمز خود تعیین کرده است، مانند اصرار بر کنار گذاشتن دائمی غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده است.

نیت سوانسون که در دولت‌های متعدد از جمله دولت ترامپ به عنوان مقام امنیت ملی با ایران در تعامل بوده است، گفت: «خواسته‌های ترامپ، «یک تصور غلط مبنی بر تسلیم شدن ایران» را نشان می‌دهد. این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد، مهم نیست ایران چقدر تحت فشار باشد.»

تصور ترامپ مبنی بر احتمال تسلیم ایران، اشتباه است

پولیتیکو در پایان به نقل از مقام ارشد سابق غربی که با مقامات ایرانی در ارتباط بوده است، افزود: در هر صورت، مقامات ارشد ایران «اهمیت زیادی برای عزت و احترام قائل هستند». از نظر آنها، اظهارات تند ترامپ، ایالات متحده و عزت نفس آن را تحقیر می‌کند.

روزنامه واشنگتن پست به تازگی نوشت: ترامپ به‌وضوح می‌خواهد جنگ با ایران را پایان دهد. ابتدا تلاش کرد با تهدید و ارعاب به هدف خود برسد، اما اولتیماتوم‌های او کارساز نبود. اکنون به‌دنبال وارد کردن فشار اقتصادی بر ایران است، اما محاصره و اسکورت کشتی‌ها توسط نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نیز چندان موفق نبوده است.

کارشناسان معتقدند تصور ترامپ مبنی بر اینکه فشار اقتصادی یا نظامی می‌تواند ایران را به تسلیم وادار کند، اشتباه است. به گفته آنها، این تحلیل ناشی از درک نادرست از راهبرد، ذهنیت و توان سازگاری ایران است.