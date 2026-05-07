باشگاه حبرنگاران جوان- هادی مقدم‌زاده روز پنجشنبه با اعلام این مطلب اظهار داشت: با اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار به استانداران استان‌های مرزی و با تدابیر استاندار آذربایجان‌شرقی و اعضای شورای تامین استان، روند واردات و تامین بخشی از کالا‌های اساسی از طریق منطقه آزاد ارس تسهیل و تسریع شده است.

وی با تاکید بر ایجاد مسیر‌های روان برای ورود کالا‌های اساسی از مرز‌های این منطقه، افزود: این اقدام استراتژیک می‌تواند نقش مهمی در تامین به‌موقع نیاز‌های بخش تولید و تنظیم بازار معیشتی کشور ایفا کند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بستر‌های لازم برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و صنعتی استان از طریق گمرک این منطقه فراهم شده است.

وی افزود:در این راستا، با برگزاری نشست‌های تخصصی مدیریت اقتصادی استان در ارس و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود فرآیند واردات با حذف بروکراسی‌های زائد و ارائه تخفیف‌های گمرکی با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

مقدم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مرزی منطقه آزاد ارس یادآور شد: این منطقه پیش از این نیز در مقاطع حساس و بحرانی گذشته به عنوان پیشران تامین کالا‌های اساسی در شمال‌غرب کشور عمل کرده است و امروز نیز این رویه در راستای حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید ملی با جدیت ادامه خواهد یافت.