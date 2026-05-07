باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نیرو، سه شاخص کلیدی صنعت برق در دولت چهاردهم با رشد و بهبود همراه بوده است.

طبق این گزارش، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با رشد ۶.۶ درصدی افزایش یافته و به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است (۹۹ هزار و ۵۶۸ مگاوات).

همچنین ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۱۲۵۰ مگاوات بود، اکنون با افزایش چهاربرابری به ۴۵۹۰ مگاوات رسیده است.

در بخش مدیریت مصرف نیز برای نخستین بار، میزان تقاضای برق کشور با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با کاهش ۳ درصدی همراه شده و به ۷۷۵۰۰ مگاوات رسیده است.