دادستان ساری گفت: اموال ۲۰ نفر از معاندین و کسانی که در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هرگونه مساعدتی به دولت‌های متخاصم مانند آمریکا و اسرائیل داشتند در استان شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی اکبر عالی‌شاه روز چهارشنبه اظهار کرد: اموال معاندین و کسانی که در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هرگونه مساعدتی به دولت‌های متخاصم مانند آمریکا و اسرائیل داشتند در مازندران شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ ملک معاندین در مازندران شناسایی و توقیف شده است، افزود: حساب‌های بانکی این افراد نیز توقیف شده و مراحل قانونی در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: به همه افراد توصیه و هشدار داده می‌شود که بر مدار قانون حرکت کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر نمی‌تابند در جمهوری اسلامی ایران عده‌ای بخواهند علیه این نظام اقدام کنند.

عالیشاه با بیان اینکه دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی با هر گونه اقدام براندازانه علیه نظام برخورد خواهد کرد، گفت: اگر خودشان در استان باشند با خودشان برخورد می‌شود و اگر نباشند بنیه‌های مالی آنها و هر گونه ثروتی که در این استان دارند و از این ثروت می‌خواهند علیه نظام استفاده کنند مصادره خواهد شد.

او افزود: دستگاه قضایی به همه افرادی که در این مسیر هستند و فکر می‌کنند از زیر ذره بین قانون خارج هستند هشدار می‌دهد باید به قوانین کشور تمکین کنند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به تاکیدات قانون مبنی بر تشدید مجازات جاسوسی و مرتبطین با دولت‌های متخاصم مخصوصا در جنگ رمضان و اغتشاشات دی ماه گفت: پیگیری‌های متعددی در استان در راستای اجرای این قانون شده است.

عالیشاه افزود: دستگاه قضایی با دستوری که به دستگاه امنیتی و انتظامی داده نسبت به شناسایی این افراد اقدام کرده است.

او ادامه داد: در جریان اغتشاشات بیش از هزار فقره کیفرخواست برای کسانی که در اغتشاشات نقش مستقیم داشتند یا محرک و تقویت‌کننده این جریان برانداز بودند صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: آرای دادگاه انقلاب هم در این حوزه صادر شده است و بزودی اجرایی می‌شود.

عالیشاه تاکید کرد: دشمن در حوزه‌های مختلف جنگ فیزیکی و جنگ نرم ورود پیدا کرده است و تکلیف دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی این است که با مبادی ورود دشمنان برخورد کند.

منبع ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این شد. لطفا ادامه دهید تا آخرین مزدور و خائن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
میشه لیست جرائم رو با جزئیات شرح بدید ببینیم چی بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مراقب باشید نروند از روی لجبازی اموال مصادره شده را به آتش بکشند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید چند سال پیش انجام میشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مبنای شناسایی چی هست ؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آفرین. مرحبا. به هیچ خائنی رحم نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش این برخورد از اول بود
