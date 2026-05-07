افریکا اینتلیجنس گزارش داد تنش‌های ریاض و ابوظبی که به خروج امارات از اوپک انجامید، ممکن است راه را برای خروج امارات از اتحادیه عرب هموار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه «افریکا اینتلیجنس» نوشت، امارات در حال برنامه‌ریزی برای قطع روابط خود با اتحادیه عرب است و احتمالا همین مساله، دلیل نگرانی‌های چند روز اخیر «نبیل الفهمی» دبیرکل این اتحادیه است.

به نوشته این روزنامه، از زمانی که «سهیل محمد فرج المزروعی» وزیر انرژی امارات، خروج این کشور از اوپک را اعلام کرده، اتحادیه عرب نگران وقوع این امر در داخل این نهاد است. نبیل الفهمی، دیپلمات کهنه‌کار مصری که از ماه مارس به‌عنوان دبیرکل اتحادیه عرب منصوب شد، نگران است چنین اقدامی از سوی امارات، اتحادیه عرب را که پیش از این نیز به دلیل ناکارآمدی‌اش مورد انتقاد‌هایی قرار گرفته، بیشتر تضعیف کند.

الفهمی اخیرا با «انور قرقاش» مشاور رئیس امارات که در حال حاضر مشاور دیپلماتیک «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات است، رایزنی‌هایی با هدف متقاعد کردن او به تجدیدنظر در این زمینه داشته است، در همین راستا او با «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر خارجه امارات نیز گفتگویی داشت.

به نوشته روزنامه «افریکا اینتلیجنس»، دبیرکل اتحادیه عرب نگران این است که تنش‌ها میان ریاض و ابوظبی که موجب شد امارات تصمیم به خروج از اوپک بگیرد، راه را برای تشکیل یک بلوک عربی ثانویه با محوریت امارات باز کند.

در همین راستا «حسام زکی» معاون الفهمی و مشاور سابق «احمد ابوالغیط» در امور غرب آسیا مامور شد تا با سفیر امارات در قاهره و نماینده امارات در اتحادیه گفت‌و‌گو کرده و او را از این تصمیم منصرف کند.

به نوشته روزنامه یاد شده، روابط میان ابوظبی و قاهره به تازگی ضعیف شده است و علت آن نیز تا حد زیادی درگیری‌ها در سودان است چراکه امارات در سودان از «محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی»، فرمانده نیرو‌های واکنش سریع سودان حمایت می‌کند، اما مصر حامی «عبد الفتاح البرهان» رئیس شورای ریاستی سودان است.

ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو محله ی ما حدود۴۰سال پیش یک سگی وچود داشت همه را به اسم قرقاش، قرقاش صدا می کردیم وقتی دراین خبر اسم مشاور رئیس امارات خواندم یاد اون سگ افتادم
