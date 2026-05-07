رئیس پلیس راه آهن استان یزد، به مسافران قطار توصيه هایی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - سرهنگ طالبی رئیس پلیس راه آهن استان یزد با اشاره به آغاز سفرها و امنیت مسافران گفت: در ابتدای ورود به ایستگاه راه آهن با حسن همکاری و صبر و حوصله، پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری رسانید.

وی افزود: در اماکن شلوغ و پر جمعیت با هوشیاری کامل و بیش از پیش مراقب وجه نقد و اشیاء قیمتی خود باشید و از جابجایی کوپه یا صندلی خود با سایر مسافران بدون هماهنگی با رئیس قطار خودداری کنید.

سرهنگ ابوطالبی تأکید کرد: در طول مسافرت با قطار هرگز به افراد ناشناس اعتماد نکرده و از بازگو نمودن اطلاعات شخصی و خانوادگی خودداری کنید.

وی اظهار داشت: از دریافت هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین استشمام انواع عطر و اسپری خوشبو کننده از افراد ناشناس اجتناب کنید و خوراکی و نوشیدنی مورد نیاز خود را شخصاً از بوفه یا مهماندار قطار تهیه و صرف کنید.

رئیس پلیس راه آهن استان یزدگفت: از جابجایی، حمل و نگهداری اموال و وسایلی که از طریق افراد ناشناس در سالن‌های مسافری به شما تحویل می‌گردد جداً پرهیز نمایید و برای شارژ گوشی تلفن همراه حتماً از محل‌هایی که به همین منظور تعبیه شده استفاده کنید.

وی افزود :هرگز پول، طلا و جواهر و اسناد و مدارک خود را داخل کوپه یا هنگام پیاده و سوار شدن در معرض دید افراد هم سفر ناشناس قرار ندهید.