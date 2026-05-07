باشگاه خبرنگاران جوان- شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد: تقریباً ۱۶۰۰ کشتی در نزدیکی تنگه هرمز سرگردان هستند.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی افزود: از آغاز جنگ، ۳۲ کشتی مورد حمله موشکی قرار گرفته‌اند که منجر به ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی شده است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، سازمان بین‌المللی دریانوردی اذعان کرده است: اسکورت دریایی در تنگه هرمز یک راه حل بلندمدت و پایدار بحران نیست.

شبکه الجزیره پیشتر در گزارشی تأکید کرده بود که تهران با اعلام سازوکار‌های جدید برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، از جمله الزام به هماهنگی با نیرو‌های نظامی و تعیین مسیر‌های مشخص، عملاً تلاش کرده کنترل بیشتری بر این گذرگاه حیاتی اعمال کند.