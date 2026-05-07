چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار حق پخش جام جهانی، درخواست ۳۰۰ میلیون دلاری فیفا و آمریکا برای پخش مسابقات ۲۰۲۶ را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، در سال‌های اخیر تلاش کرده است با همکاری نهاد‌های آمریکایی، درآمد‌های کلانی را از طریق فروش حقوق پخش تلویزیونی به دست آورد. با این حال، چین به عنوان بزرگترین تامین‌کننده این درآمدها، در برابر این افزایش قیمت‌ها ایستادگی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، فیفا و نمایندگان آمریکا مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار را برای حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ از چین درخواست کرده بودند. اما شبکه دولتی چین (CCTV) که تنها یک ماه تا آغاز مسابقات فاصله دارد، این درخواست را قاطعانه رد کرده است. این شبکه اعلام کرده که حداکثر ۶۰ میلیون دلار (یک‌پنجم مبلغ خواسته شده) را می‌تواند پرداخت کند. هزینه‌های حق پخش جام جهانی در چین طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است:

جام‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴: مجموعاً حدود ۱۱۵ میلیون دلار.

جام‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲: مجموعاً حدود ۳۰۰ میلیون دلار.

گزارش‌های «بیجینگ دیلی» نشان می‌دهد که فیفا ابتدا قیمتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را پیشنهاد داده بود، اما پکن با توجه به بودجه خود، این رقم را نپذیرفته است. چین با بیش از ۲۰۰ میلیون تماشاگر، همچنان بزرگترین حامی مالی حق پخش در جهان محسوب می‌شود، اما این اختلاف نظر بر سر قیمت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی2026 ، چین
خبرهای مرتبط
فیفا قوانین و زمان‌بندی نهایی کردن لیست جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کرد
تیم ملی فوتبال در صورت انصراف از جام جهانی جریمه و محروم می‌شود
شاه محمدی: تیم ملی فوتبال در جام جهانی نیاز به روانشناس دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
حمایت‌های پرشور هواداران لخ پوزنان از علی قلی‌زاده
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
سرنوشت اکرت در گرو ثبت احوال؛ فدراسیون فوتبال پیگیر صدور گذرنامه است
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
قهرمانی قطعی استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان
آخرین اخبار
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند
قهرمانی قطعی استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان
وحشت هواداران از دود غلیظ در محل برگزاری فینال جام جهانی+ عکس