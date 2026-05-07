باشگاه خبرنگاران جوان-رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، در سال‌های اخیر تلاش کرده است با همکاری نهاد‌های آمریکایی، درآمد‌های کلانی را از طریق فروش حقوق پخش تلویزیونی به دست آورد. با این حال، چین به عنوان بزرگترین تامین‌کننده این درآمدها، در برابر این افزایش قیمت‌ها ایستادگی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، فیفا و نمایندگان آمریکا مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار را برای حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ از چین درخواست کرده بودند. اما شبکه دولتی چین (CCTV) که تنها یک ماه تا آغاز مسابقات فاصله دارد، این درخواست را قاطعانه رد کرده است. این شبکه اعلام کرده که حداکثر ۶۰ میلیون دلار (یک‌پنجم مبلغ خواسته شده) را می‌تواند پرداخت کند. هزینه‌های حق پخش جام جهانی در چین طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است:

جام‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴: مجموعاً حدود ۱۱۵ میلیون دلار.

جام‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲: مجموعاً حدود ۳۰۰ میلیون دلار.

گزارش‌های «بیجینگ دیلی» نشان می‌دهد که فیفا ابتدا قیمتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را پیشنهاد داده بود، اما پکن با توجه به بودجه خود، این رقم را نپذیرفته است. چین با بیش از ۲۰۰ میلیون تماشاگر، همچنان بزرگترین حامی مالی حق پخش در جهان محسوب می‌شود، اما این اختلاف نظر بر سر قیمت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.