سفارت چین در اراضی اشغالی سفر هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی به تایوان را محکوم و آن را نقض آشکار اصل «چین واحد» و اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت چین در اراضی اشغالی، روز گذشته به‌طور رسمی و شدید به سفر یک هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی به تایوان واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرد.

بر اساس اعلام سفارت چین، هیئتی از نمایندگان کنست اسرائیل از حزب «یش عتید» به رهبری بوآز توپوروفسکی به تایوان سفر کرده و با لای چینگ‌ته، رئیس تایوان، دیدار کرده‌اند.

سفارت چین این سفر را اقدامی «تحریک‌آمیز» و نقض آشکار اصل «چین واحد» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی به پایه سیاسی روابط میان چین و اسرائیل آسیب جدی وارد می‌کند.

پکن همچنین تاکید کرد مسئله تایوان یک «خط قرمز» برای چین است و اسرائیل نباید در این موضوع از خطوط تعیین‌شده عبور کند. سفارت چین هشدار داد در صورت ادامه چنین اقداماتی، اسرائیل «بهای آن را خواهد پرداخت».

برچسب ها: کنست اسرائیل ، دولت چین ، تایوان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاچه چین را هنوز درست نگرفته این سگ دست آموز آمریکا
6
2
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
شاید چین از این بعد به جای محکوم کردن وارد فاز عملی بشه
0
0
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۴:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چینی ها و تمام دنیا باید دشمن بشریت یعنی مکتب دینی شیطانی رژیم نژادپرست و کودک کش صهیونیستی تروریستی را خوب بشناسند،صهیونیست یک غده سرطانی ایجاد شده توسط رژیم پادشاهی انگلیس و رژیم۲۵۰ساله امریکاست،چین باید جهت بازدارندگی و حداقل حفاظت از خود جنگنده های رهگیر جی۲۰ به تعداد ۵۰ فروند در اختیار ایران قرار داده و به قیمت پایین بفروشد،همچنین روسیه نیز سوخو۳۵ سری اس و ۵۷ با موتور تراست وکتور و سیستم های پیشرفته به تعداد ۵۰ فروند به ایران بدهد.
9
10
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دکتر بگم همین هفته ای بده یا تا آخر ماه هم داد مشکلی نداره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این غده سرطانی را از کشورهاتون اخراج کنید
12
8
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چهار تا جنگنده به ما بده میدونیم چه بلایی سر اسرائیل بیاریمممم
12
12
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
قانون جنگل
4
13
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۴۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
تورو خدا ببین کار به کجا کشیده میخواد چین رو هم انگولک کنه .
4
17
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
.....
۱۳:۰۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خبر خوبی بود چینی ها از یکی به نعل و یکیی به میخ باید فاصله بگیرند و دوست و دشمن رو واضح بشناسند
7
15
پاسخ دادن
