باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت چین در اراضی اشغالی، روز گذشته به‌طور رسمی و شدید به سفر یک هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی به تایوان واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرد.

بر اساس اعلام سفارت چین، هیئتی از نمایندگان کنست اسرائیل از حزب «یش عتید» به رهبری بوآز توپوروفسکی به تایوان سفر کرده و با لای چینگ‌ته، رئیس تایوان، دیدار کرده‌اند.

سفارت چین این سفر را اقدامی «تحریک‌آمیز» و نقض آشکار اصل «چین واحد» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی به پایه سیاسی روابط میان چین و اسرائیل آسیب جدی وارد می‌کند.

پکن همچنین تاکید کرد مسئله تایوان یک «خط قرمز» برای چین است و اسرائیل نباید در این موضوع از خطوط تعیین‌شده عبور کند. سفارت چین هشدار داد در صورت ادامه چنین اقداماتی، اسرائیل «بهای آن را خواهد پرداخت».