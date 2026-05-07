باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران که در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد، بر پیگیری جدی موضوع صدور ویزا و رفع موانع حضور ملی‌پوشان در جام جهانی تأکید کرد. با توجه به حواشی اخیر و صحبت‌های مقامات آمریکایی درباره حضور ایران در رقابت‌های جهانی، مسیر آماده‌سازی تیم ملی علاوه بر جنبه‌های فنی، با پیگیری‌های دیپلماتیک نیز همراه شده است.

بقائی در این بازدید که جنبه اطمینان‌بخشی به بازیکنان و کادر فنی داشت، از نزدیک در جریان روند تمرینات قرار گرفت و با امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در اتاقک فنی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، چهره‌های سرشناسی از دنیای فوتبال حضور داشتند. محمد رویانیان و علی فتح‌الله‌زاده، مدیران عامل سابق پرسپولیس و استقلال و همچنین مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در ورزشگاه حاضر شدند و با سخنگوی وزارت خارجه دیدار کردند. یکی از نکات جالب توجه در این مراسم، بازدید بقایی از اتاق VAR بود. او با بیژن حیدری، داور اصلی بازی، گفت‌و‌گو کرد و از اتاقی که برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران، قضاوت ویدئویی آن کاملاً در اختیار سه داور زن (سحر بی‌باک، بهاره سیفی نهاوندی و ریحانه شیرازی) بود، بازدید کرد.



همچنین در جریان این مراسم، موسوی، فرمانده ناوگروه دنا، حضور داشت و بقائی و تاج از وی تجلیل کردند. لوحی به یادبود شهدای ناوچه دنا به وی تقدیم شد تا یاد و خاطره این شهدا زنده نگه داشته شود.

بقائی پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که وزارت امور خارجه از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای حمایت از تیم ملی و پیگیری حقوق ایران استفاده خواهد کرد. او تأکید کرد که حفظ اعتبار و بی‌طرفی فیفا ضروری است و امیدوار است مسائل سیاسی بر روند برگزاری مسابقات یا حضور تیم‌ها تأثیر نگذارد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین ابراز اطمینان کرد که تمام تلاش خود را برای تسهیل مسیر حضور ملی‌پوشان در جام جهانی به کار خواهد گرفت.