باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های فلسطینی، لحظاتی پیش از شهادت عزام خلیل الحیه، پسر رئیس جنبش حماس در غزه، بر اثر جراحات ناشی از حمله عصر دیروز اشغالگران به جبالیا خبر دادند.

شهید عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که به کاروان شهدای خانواده‌اش می‌پیوندد. پیش از او برادرانش اسامه، حمزه و همام و نیز تعداد زیادی از اعضای خانواده‌اش به درجه شهادت نائل آمده بودند.

«خلیل الحیه» رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در نوار غزه بامداد امروز در واکنش به زخمی شدن فرزندش در جنایت روز گذشته صهیونیست‌ها، بار دیگر گوشزد کرد که خون فرزندانش رنگین‌تر از مردم فلسطین نیست.

وی گفت که تمام کسانی که روز چهارشنبه توسط رژیم صهیونیستی در محله «الدرج» هدف قرار گرفتند، فرزندان فلسطین هستند.

وبگاه شبکه i۲۴NEWS اسرائیل با انتشار خبر شهادت عزام، وی را حلقه اتصال میان پدرش و عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی حماس در نوارغزه توصیف کرد.

این در حالی است، که رهبری حماس چند روز پیش در ترکیه تشکیل جلسه داد و در آنجا به اتفاق آرا با شاخه نظامی در این منطقه تصمیم گرفت که هیچ توافقی را که شامل تحویل سلاح از سوی جنبش باشد، نپذیرد.

از سوی دیگر، در اوایل هفته جاری، حماس اعلام کرد خلیل الحیه به عنوان جایگزین شهید یحیی السنوار در سمت رهبر منطقه غزه، زاهر جبارین به عنوان رهبر حماس در کرانه باختری و خالد مشعل نیز به عنوان رهبر حماس در خارج از کشور انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب، عملاً رهبران جنبش جایگاه‌های خود را حفظ کردند.

بر اساس برآوردها، انتخاب خلیل الحیه به عنوان رهبر منطقه غزه، شانس او را برای تصدی ریاست دفتر سیاسی حماس به شدت افزایش می‌دهد.