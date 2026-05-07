رسانه‌های فلسطینی از شهادت عزام خلیل الحیه، پسر رئیس جنبش حماس در غزه، خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های فلسطینی، لحظاتی پیش از شهادت عزام خلیل الحیه، پسر رئیس جنبش حماس در غزه، بر اثر جراحات ناشی از حمله عصر دیروز اشغالگران به جبالیا خبر دادند.

شهید عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که به کاروان شهدای خانواده‌اش می‌پیوندد. پیش از او برادرانش اسامه، حمزه و همام و نیز تعداد زیادی از اعضای خانواده‌اش به درجه شهادت نائل آمده بودند.

«خلیل الحیه» رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در نوار غزه بامداد امروز در واکنش به زخمی شدن فرزندش در جنایت روز گذشته صهیونیست‌ها، بار دیگر گوشزد کرد که خون فرزندانش رنگین‌تر از مردم فلسطین نیست.

وی گفت که تمام کسانی که روز چهارشنبه توسط رژیم صهیونیستی در محله «الدرج» هدف قرار گرفتند، فرزندان فلسطین هستند.

وبگاه شبکه i۲۴NEWS اسرائیل با انتشار خبر شهادت عزام، وی را حلقه اتصال میان پدرش و عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی حماس در نوارغزه توصیف کرد.

این در حالی است، که رهبری حماس چند روز پیش در ترکیه تشکیل جلسه داد و در آنجا به اتفاق آرا با شاخه نظامی در این منطقه تصمیم گرفت که هیچ توافقی را که شامل تحویل سلاح از سوی جنبش باشد، نپذیرد.

از سوی دیگر، در اوایل هفته جاری، حماس اعلام کرد خلیل الحیه به عنوان جایگزین شهید یحیی السنوار در سمت رهبر منطقه غزه، زاهر جبارین به عنوان رهبر حماس در کرانه باختری و خالد مشعل نیز به عنوان رهبر حماس در خارج از کشور انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب، عملاً رهبران جنبش جایگاه‌های خود را حفظ کردند.

بر اساس برآوردها، انتخاب خلیل الحیه به عنوان رهبر منطقه غزه، شانس او را برای تصدی ریاست دفتر سیاسی حماس به شدت افزایش می‌دهد.

برچسب ها: خلیل الحیه ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
هشدار حماس درباره ادامه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه
حماس در آستانه انتخاب رهبر؛ اصلی‌ترین رقابت میان الحیه و مشعل
حمله هوایی به شرق غزه؛ یک شهید و ۱۰ زخمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحشان شاد خدا صبر بدهد مقاومت هزینه دارد باید
درغزه خیلی خانواده ها هستند نسلشان منقرض شده
لعنت برترامپ نتانیاهو وبایدن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خبر مهمتری نبود؟
راجع به اقتصاد و اینترنت نمی‌تونید یه پیگیری کنید؟؟؟
کمرمون شکست تو گرونی
۲
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش این شهادت نصیب من میشد ...،💔
۱۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۴:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا بهشت جای رزمندگان حماس و حزب الله لبنان هست که مسلمان و انسان های اصیلی هستند که از انسانیت و اسلام دفاع کردند در برابر جبهه کفر مکتب نژادپرست کودک کش صهیونیستی تروریستی، یاران واقعی پیامبر اکرم ص و حضرت علی ع شما حماس و حزب الله هستید دنیا و بشریت حتی مسیحیان نیز باید به شما افتخار کنند که بر علیه نژادپرستان صهیونیستی تروریستی جنگیدید‌
۴۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه آمریکا و اسرائیل را. به خدا که بهشت جای شما جان فداها برای اسلام است. به امید پیروزی فلسطین و نابودی دشمنان فلسیطن
۵۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه آمریکا و اسرائیل را. به خدا که بهشت جای شما جان فداها برای اسلام است. به امید پیروزی فلسطین و نابودی دشمنان فلسیطن
۴۹
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه آمریکا و اسرائیل را. به خدا که بهشت جای شما جان فداها برای اسلام است. به امید پیروزی فلسطین و نابودی دشمنان فلسیطن
۴۹
۱۰
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند