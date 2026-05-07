باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل حسنی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان مرودشت با تبیین ضرورت دفاع از تمامی ارزش‌های انسانی و اسلامی در مواجهه با جبهه استکبار اظهار داشت که ملت متدین و انقلابی ایران در مسیر مبارزه با دشمن خبیث، همواره ماهیت ضد استعماری نبرد‌ها را حفظ کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه هر جنگی ذاتا آسیب، صدمه و ویرانگری برای ملت‌ها به همراه دارد، تاکید کرد که هنر مردم ایران فرصت سازی از دل بحران هاست، به‌طوری که علی‌رغم تمامی آسیب‌ها و فشار‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تهاجم دشمن از دل این تهدید‌ها فرصت‌های بی‌بدیلی برای کشور خلق کرده‌اند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با واکاوی پیامد‌ها و فرصت‌های راهبردی حاصل از جنگ رمضان، اتحاد، انسجام و همبستگی بین مردم و حاکمیت وبین ارکان حاکمیت را یکی از پیامد‌های پدیدآمده پس از این جنگ توصیف کرد.

حسنی همراهی و هم‌افزایی آحاد مردم را پشتوانه اصلی قدرت نظامی و عامل تبلور قدرت سرداران عرصه دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد که در مسیر صیانت از منافع ملی، برخورداری از پشتوانه مردمی و برون‌داد یکسان در موضع‌گیری‌های فراملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

او، صیانت و حفاظت از اتحاد و همبستگی ایجاد شده را وظیفه همگانی برشمردند و از همه مسولان خواستند که در هر جایگاهی که هستند نگذارند که بلندگو‌های تفرقه انگیز وحدت مردم را موشک باران کنند

حسنی افزود: موفقیت در دفاع، ثمره اعتماد بین مردم و حاکمیت و در سایر سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی است و امروزه شاهد هستیم قدرت‌هایی که با خوی وحشی‌گری به دنبال سقوط حاکمیت و نابودی تمدن ایران بودند، در پس شعار‌های دروغین حقوق بشر شکست خورده و در برابر اراده این ملت زمین‌گیر شده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ویژه مرودشت به عنوان قطب فرهنگی و اقتصادی استان اشاره کرد و گفت این شهرستان با غنای فرهنگی و ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و تاریخی، بدلیل وجود میراث گرانبهای تاریخی قسمت اعظمی از اصالت و هویت ایرانی ما را نمایندگی می‌کند.

حسنی با توجه به عملکرد مسعود طهماسبی به عنوان یک مدیر بومی و توانمند، گزارش عملکرد وی را در دوران مدیریت قابل دفاع و مطلوب ارزیابی کرد و جابه‌جایی مدیران را روندی طبیعی در راستای پویایی بدنه اجرایی دولت دانست.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با بیان اینکه درگیرحاشیه‌ها شدن سم مهلکی برای مدیریت شهرستان است، خطاب به فرماندار جدید بر لزوم مدیریت اختلاف‌نظر‌ها و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها تاکید کرد و افزود مدیران باید با روحیه جهادی، مشورت‌پذیری و همراهی با دستگاه‌های مختلف، خروجی تصمیمات شهرستان را بر پایه کار کارشناسی و رضایتمندی مردم استوار کنند.

او همچنین از نقش هدایتگر امام جمعه شهرستان و همراهی اسفندیار عبداللهی نماینده مردم در مجلس قدردانی کرد و خواستار استمرار این هم‌افزایی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای شد.

حسنی در پایان، صیانت از شأن و جایگاه فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت و رکن اساسی نظام را از وظایف اصلی فرمانداران برشمرد و تصریح کرد که این شان و جایگاه باید با اقتدار حفظ شود، اما اقتدار واقعی نه در خودرأیی، بلکه در قانون‌مداری، آگاهی نسبت به وظایف، اخلاق‌مداری و تسلط علمی بر نحوه اداره شوراهاو کارگروه‌های تخصصی و ایجاد رضایتمندی مردم نهفته است.

او تاکید کرد که در شرایط حساس کنونی که با دشمن مشترک رو‌به‌رو هستیم، هرگونه تفرقه و ناهماهنگی مانند شلیک موشکی به سوی وحدت ملی است و باید با استمرار اقتدار ملی در دو جبهه میدان و دیپلماسی، از منافع جهانی ملت ایران پاسداری کرد.

منبع: استانداری فارس