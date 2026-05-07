انتخابات محلی، شهرداری و پارلمانی در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ولز امروز صبح آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رأیگیری در مجموعهای از انتخابات محلی، شهرداری و پارلمانی در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ولز آغاز شده است؛ انتخاباتی که بهعنوان بزرگترین آزمون سیاسی دولت کییر استارمر از زمان انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ توصیف میشود.
در این انتخابات که روز پنجشنبه برگزار میشود، میلیونها رأیدهنده در سراسر بریتانیا پای صندوقهای رأی میروند تا درباره ترکیب شوراهای محلی، پارلمانهای اسکاتلند و ولز و همچنین چندین سمت شهرداری تصمیمگیری کنند.
نتایج این انتخابات از مهمترین رویدادهای سیاسی سال در بریتانیا محسوب میشود و میتواند تغییرات قابل توجهی در صحنه سیاسی اسکاتلند، ولز و دولتهای محلی انگلیس ایجاد کند. این انتخابات همچنین بهعنوان نخستین آزمون جدی نظام سیاسی چندحزبی در بریتانیا پس از انتخابات سراسری اخیر شناخته میشود.
رقابتها در ۱۳۶ شورای محلی در انگلیس جریان دارد که بیش از ۵ هزار کرسی را شامل میشود. همچنین انتخابات در تمامی ۳۲ منطقه لندن و چندین شورا در شهرهای بزرگ از جمله منچستر و لیدز برگزار میشود. در کنار آن، ۶ انتخابات شهرداری نیز در مناطقی از جمله کرویدون، هکنی، لویشام، نیوهام، تاور هملتس و واتفورد در حال برگزاری است.
در اسکاتلند، ۱۲۹ نماینده پارلمان محلی (هولیرود) انتخاب میشوند و در ولز نیز ۹۶ نماینده در قالب یک سیستم رأیگیری جدید و نسبی به پارلمان ولز راه خواهند یافت.
در انتخاباتهای محلی قبلی، حزب کارگر حدود ۳۴ درصد کرسیهای شوراها را در اختیار داشت، در حالی که محافظهکاران به ۲۶ درصد و لیبرال دموکراتها به ۱۹ درصد رسیده بودند. احزاب کوچکتر از جمله حزب اصلاح بریتانیا، سبزها و دیگر گروهها نیز سهمی قابل توجه از کرسیها را به دست آوردهاند.
انتظار میرود شمارش آرا از بامداد جمعه آغاز شود و نتایج نهایی بخشهای مختلف تا عصر جمعه و برخی مناطق تا روز شنبه اعلام گردد.