مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری فرسوده در کشور باید جایگزین بخاری هایی با راندمان بالا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت گاز مازندران، ولیالله دینی در ساری افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری فرسوده در کشور باید جایگزین شود و تاکنون روند انعقاد قرارداد برای ۲.۲ میلیون دستگاه نهایی شده است.
این مقام مسوول با اشاره به بازدهی پایین بخاریهای قدیمی گفت: میانگین راندمان بخاریهای ۲۰ سال قبل کمتر از ۵۰ درصد است در حالیکه بخاریهای راندمان بالا جایگزین شده در این طرح، بازدهی بالای ۸۵ درصد دارند و تعویض آنها نقش مؤثری در مدیریت مصرف ایفا میکند.
وی در تشریح سازوکار مالی طرح نیز گفت: به ازای نصب هر بخاری راندمان بالا، به مدت پنج سال، سالانه ۴۶۶ مترمکعب گواهی صرفهجویی به سرمایهگذار تعلق میگیرد و شرکتهای تولیدکننده موظف به نصب متناسب با ظرفیت فضای مسکونی هستند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با بیان اینکه تولید داخلی این بخاریها در حال بومیسازی است، گفت: شرکتهای تولیدکننده در ماه جاری تکلیف دو میلیون بخاری باقیمانده را نیز مشخص میکنند.
دینی با تأکید بر واگذاری اختیار اولویتبندی به شرکت گاز مازندران گفت: مناطق سردسیر، شهرهای کوچک و نقاطی که با ضعف شبکه و افت فشار مواجه هستند در اولویت نصب قرار میگیرند تا بیشترین میزان صرفهجویی عاید شبکه شود.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی همگانی نظیر لامپهای کممصرف، تأکید کرد نظارت بر فرآیند اسقاط بخاریهای قدیم توسط شرکتهای گاز استانی انجام میشود و پس از تأیید اسقاط، گواهی صرفهجویی صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان مازندران نزدیک به دو میلیون دستگاه بخاری فرسوده دارد، ادامه داد: سهم این استان از بخاریهای فرسوده کشور حدود ۱۰ درصد است که با توجه به جمعیت خانوار، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران، یکی از دلایل اصلی کاهش فشار گاز در استانهای شمالی را ساختار مصرف اعلام کرد و گفت: برخلاف استانهایی مانند اصفهان و آذربایجان که ۴۰ درصد مصرف آنها سنتی و صنعتی است، در مازندران ۹۲ درصد مشترکان در بخش خانگی هستند و همین موضوع باعث میشود در زمستان مصرف به یکباره سه تا چهار برابر شود و شبکه به عنوان تنها مخزن ذخیرهسازی با افت فشار مواجه شود.