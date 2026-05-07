باشگاه خبرنگاران جوان _ غلام رضا صالحی گفت: در پی تشدید نظارت‌ها بر بازار و مقابله با احتکار کالاهای اساسی، گشت‌های ویژه تعزیرات در هفته جاری، موفق به کشف ١٠ تن روغن خوراکی احتکار شده در یکی از انبارهای شهرستان فردیس شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۶۲۱ حلب روغن ۱۶ کیلویی که در مجموع بیش از ۱۰ تن روغن خوراکی مصرف خانوار را شامل می‌شود، کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: پس از انجام مراحل قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، این محموله روغن با قیمت مصوب در اختیار شبکه توزیع قرار گرفت.

وی بیان کرد: روغن‌های کشف شده در میان خانوارهای ساکن مناطق کم‌برخوردار استان توزیع شد تا ضمن جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار، این کالای اساسی در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با افرادی که با احتکار کالا به دنبال اخلال در بازار هستند، از اولویت‌های جدی این مجموعه است.

صالحی اضافه کرد: بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان البرزبه صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به احتکار یا گرانفروشی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

منبع ایرنا