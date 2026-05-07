مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اعلام آمار جدید از اجرای موفق طرح ملی مهتاب، از جمع‌آوری ۲۲۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در سال جاری خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی در ادامه شناسایی و رفع ۵۲ مورد دستکاری کنتور‌های برق را نیز از اقدامات موثر در قالب طرح مهتاب دانست و گفت: این اقدامات منجر به صرفه‌جویی ۴،۲۶۵،۸۸۶ کیلووات ساعت انرژی و کاهش توان مصرفی به میزان ۲۰۸۶ کیلووات شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری، با همکاری و تلاش مستمر تیم‌های بازرسی، موفق به شناسایی و رفع دستکاری‌های کنتور برق در محدوده مسوولیت خود شده‌ایم. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت انرژی در شهر‌ها و روستا‌ها کمک کرده بلکه به حفظ منابع طبیعی و تأمین پایدار برق برای شهروندان نیز منجر شده است.

او با تشریح اهمیت طرح ملی مهتاب ادامه داد طرح ملی مهتاب با هدف کاهش مصرف انرژی و مبارزه با دستکاری‌های برق غیرمجاز طراحی شده است. این طرح به دنبال افزایش بهره‌وری انرژی، ارتقاء کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار برای متقاضیان است. در راستای این اهداف، برنامه تعویض کنتور‌ها نیز به عنوان بخشی از طرح ملی مهتاب در سه ماهه اول امسال هدف‌گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: در سه ماهه اول امسال، هدف واگذاری ۲۱۵۰ کنتور بوده که تاکنون ۲۰۱۱ کنتور واگذار شده است. همچنین ۱۱۴۰ تقاضا برای نصب کنتور ثبت شده که منجر به نصب و راه‌اندازی ۱۶۱۰ کنتور شده است.

او در پایان تأکید کرد: برق شیراز با عزم جدی جهت اجرای این طرح بطور جهادی کار می‌کند و همواره تلاش خواهد کرد تا با همکاری شهروندان و نهاد‌های مربوطه، به اهداف تعیین‌شده دست یابد و بهبود کیفیت خدمات را در اولویت قرار دهد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز برق ، طرح ملی ، مهتاب
خبرهای مرتبط
شناسایی ۳۲۸ انشعاب غیرمجاز برق در خراسان رضوی
انشعابات غیرمجاز برق علت وضعیت شبکه برق منطقه دایی آباد زاهدان است
جمع‌آوری ۷ هزار و ۳۴۸ انشعاب غیرمجاز برق در اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
طرح مهتاب بسیار طرح خوبی است به شرط آنکه در همه ی استان‌های کشور بدون فوت وقت اجرا شود.
۰
۰
پاسخ دادن
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
گام تازه شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا
چالش های باغ های نی ریز؛ از خشکی برگ ها تا آفت گلوگاه انار
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
آخرین اخبار
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
چالش های باغ های نی ریز؛ از خشکی برگ ها تا آفت گلوگاه انار
گام تازه شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا
صدور بالغ بر ۳۰ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در فارس
احداث همزمان ۶ پروژه آموزشی برای اولین بار در تاریخ شهر صدرا
جادوی دل ربای بهار در بوستان خانواده کازرون؛ روایتی از طراوت، رنگ و شادی + فیلم و تصاویر
جنگ رمضان نخستین رویارویی مستقیم استکبار با جمهوری اسلامی بود
ادای احترام خادمان حرم شاهچراغ(ع) به مقام والای شهدای دانش‌آموز میناب + فیلم
شب شصت و نهم تجمع مردمی شیراز + فیلم