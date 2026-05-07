سردیس ۱۸ چهره شاخص علمی استان فارس، از پدر پیوند کبد ایران تا پیشگامان شیمی، مهندسی مکانیک و علوم آب، همزمان با هفته شیراز در باغ ارم رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با هفته شیراز، سردیس ۱۸ تن از نخبگان و مفاخر برجسته استان فارس که موفق به کسب بالاترین نشان نخبگی کشور، یعنی جایزه علامه طباطبایی شدهاند، طی آیینی با حضور جمعی از مدیران در باغ ارم شیراز رونمایی شد.
در میان این چهرهها، نام افسانه صفوی به عنوان تنها بانو دیده میشود؛ دانشمندی که سردیس او قرار است زینتبخش «باغ مشاهیر فارس» باشد. صفوی، برگزیده جایزه علامه طباطبایی و دارنده جایزه دانشمند شیمی پروفسور عبدالسلام (TWAS) از ایتالیا است.
او استاد نمونه کشوری، محقق برتر شیمی تجزیه، برگزیده انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران، دارنده نشان دانش و تنها بانوی ایرانی عضو آکادمی علوم جهان سوم (TWAS) به شمار میرود و در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد. صفوی همچنین مدال افتخار (Medal Lecture) آکادمی علوم جهان و نخستین جایزه «زنان در علم» را کسب کرده است.
سیدعلی ملکحسینی، «پدر پیوند کبد ایران» نیز از دیگر چهرههای برجستهای است که سردیس او رونمایی شد. او از نامدارترین پزشکان ایرانی و برگزیده جایزه علامه طباطبایی است.
حبیب فیروزآبادی، شیمیدان برجسته و از دانشمندان یک درصد برتر بینالمللی (ISI) در شیمی آلی نیز در جمع مفاخر قرار دارد. او عنوان «چهره ماندگار ایران»، استاد برجسته تحقیقات ملی وزارت علوم و بورس آکادمیک DAAD آلمان را در کارنامه دارد.
علیرضا سپاسخواه، یکی دیگر از سرآمدان علمی فارس، از جمله یک درصد دانشمندان پراستناد علوم آب در جهان است. او مؤسس مرکز مطالعات خشکسالی در دانشگاه شیراز، طراح روشهای نوین کشت با آب شور، برنده جایزه کتاب سال و دانشمند برجسته جهان اسلام است.
از دیگر چهرههای شاخص این جمع، رضا ملکزاده، پزشک برجسته گوارش و کبد و چهره ماندگار کشور است که موفق به کسب جایزه علامه طباطبایی شده است.
مرتضی خوشخوی زهتاب، استاد برجسته علوم باغبانی و دارنده مدال انجمن بینالمللی علوم باغبانی نیز از سرآمدانی است که سردیس او رونمایی شد.
در حوزه چشمپزشکی، نام علیاصغر خدادوست، چهره ماندگار و جراح نامآور قرنیه، همچنان درخشان است. او نخستین دستیار خارجی چشمپزشکی دانشگاه جانهاپکینز، انجامدهنده نخستین پیوند موفق قرنیه در ایران، و چندین سال متوالی «بهترین جراح قرنیه جهان» بوده است. خدادوست دهها مقاله شاخص جهانی منتشر کرده و نقش مهمی در تبادل علمی ایران و دانشگاه جانهاپکینز داشته است.
عبدالوهاب البرزی، پزشک نمونه کشور در حوزه اطفال و برگزیده جشنواره رازی نیز در میان این بزرگان حضور دارد.
در حوزه علوم گیاهی، کرامتالله ایزدپناه، ویروسشناس برجسته و عضو آکادمی علوم جهان (TWAS)، برگزیده کنگره خانه کشاورز و برگزیده نخست تحقیقات بنیادی جشنواره خوارزمی است.
محمدمهدی علیشاهی، دانشمند برجسته مهندسی مکانیک و مؤسس بزرگترین آزمایشگاه تونل باد حد صوت خاورمیانه نیز از چهرههایی است که سردیس او نصب شد. او از برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی و برنده جایزه خواجهنصیرالدین طوسی است.
ناصر ایرانپور، یکی از یک درصد دانشمندان برتر جهان در شیمی آلی، دانشمند منتخب جهان اسلام و برگزیده جایزه علامه طباطبایی نیز در این جمع دیده میشود.
نام هاشم شرقی، استاد نمونه کشور و از پیشگامان شیمی ایران نیز در میان مفاخر قرار دارد؛ او بنیانگذار دوره دکتری شیمی دانشگاه شیراز و از دانشمندان پراستناد ISI است.
ضیاالدین بنیهاشمی، گیاهپزشک برجسته و برنده جایزه بینالمللی خوارزمی، نیز سردیسش رونمایی شد.
محمود یعقوبی، دانشمند برجسته مهندسی مکانیک، چهره ماندگار کشور و برگزیده جایزه سازمان کنفرانس اسلامی نیز از دیگر سرآمدانی است که نام او در «باغ مشاهیر فارس» ماندگار میشود.
محمد نمازی، نخستین استاد حسابداری ایران پس از انقلاب، پژوهشگر پراستناد و استاد نمونه کشور که جایزه علامه طباطبایی را در کارنامه دارد، نیز در میان این ۱۸ چهره قرار دارد.
در حوزه زمینشناسی، فرید مر، پژوهشگر برجسته و برگزیده کتاب سال و رئیس پیشین انجمن زمینشناسی ایران، از مفاخر حاضر در این آیین است.
در پایان، عزتالله کرمی، استاد نمونه کشوری در رشته ترویج و آموزش کشاورزی، برگزیده جایزه علامه طباطبایی و برنده جوایز بینالمللی انجمن اکولوژی آمریکا و سازمان اکو، فهرست این ۱۸ سرآمد علمی فارس را تکمیل میکند.