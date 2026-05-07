معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به نقش مشارکت مردمی در عبور از بحران‌ها، گفت: تاب‌آوری اجتماعی امروز حاصل حضور داوطلبانه مردم در میدان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تکریم روانشناسان مستقر در مراکز اسکان موقت جنگ رمضان صبح امروز -۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵- با حضور محمد امین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران و جمعی از روانشناسان در برج میلاد برگزار شد.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به وضعیت اجتماعی کشور در دوره‌های بحرانی اظهار کرد: امروز دو واژه در فرهنگ عمومی بسیار جا افتاده است؛ «میدان با شما» و «خیابان با ما». اگر این دو مفهوم را با نگاه وسیع‌تری بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی و مردمی را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد فروپاشی اجتماعی افزود: در کنار فروپاشی نظامی، یک فروپاشی اجتماعی نیز طراحی شده بود؛ به‌گونه‌ای که یک جامعه هسته‌ای بی‌قوام شکل بگیرد و حتی مقاومت خود را از دست بدهد تا از این مسیر یک فروپاشی اجتماعی رقم بخورد. این برنامه‌ریزی‌ها در بحران‌ها نیز قابل لمس بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در این حوزه از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ سوم تحمیلی، شاهد بودیم که فضا به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که شرایط خوبی برای جامعه ساخته نشود. اما این به‌هم‌پیوستگی‌هایی که درون جامعه به وجود آمد، رشته‌هایی بود که جامعه ایرانی از طریق آنها باطن درونی خود را نمایان کرد و ما شاهد ظهور یک جامعه قوی بودیم. این وضعیت با کار داوطلبانه مردم به دست آمده است.

توکلی‌زاده افزود: اگر جنگ به یک قشر خاص محدود شود، جامعه دچار فروپاشی خواهد شد؛ اما اکنون بخش بزرگی از جامعه جنگ را متعلق به خود می‌داند و با فعالیت داوطلبانه وارد میدان می‌شود. هر اندازه این مشارکت مردمی گسترده‌تر شود، تأثیرگذاری بیشتری در تاب‌آوری اجتماعی خواهد داشت.

وی با اشاره به همراهی عمومی در روز‌های نخست گفت: روز‌های ابتدایی که صحبت می‌کردیم، پیش‌بینی می‌شد که مردم حداقل تا روز هفتم در خیابان حضور داشته باشند؛ اما دیدیم که مردم همچنان در میدان ایستادند. مردم برای خود نقش تعریف می‌کنند، شعار خودشان را طراحی می‌کنند و این یک فناوری پیشرفته در حوزه روان‌شناسی اجتماعی است؛ اینکه مردم با تفکرات مختلف، شب‌های متوالی، با اختیار خود گرد هم می‌آیند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت مردمی پایتخت گفت: در تهران ۱۲۰ اجتماع بزرگ و ۴۰۰ اجتماع محلی فعال وجود دارد. برای تهران یک فناوری با موضوع جنگ، انتقام رهبری شهید، موضوعات مختلف ملی و همچنین حفظ این پدیده و ماندگار کردن آثار آن شکل گرفته است و نمادسازی از این رویداد‌ها می‌تواند یک امر مهم باشد.

توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به برداشت مهمانان خارجی از فضای تهران گفت: وقتی مهمانان خارجی به تهران می‌آمدند، احساسشان این بود که وارد شهری شده‌اند که جنگ‌زده است و تصور می‌کردند برای کمک به ما آمده‌اند. تهران در دوره بحران در خط مقدم قرار داشت و بیشترین فشار‌ها و فتنه‌ها در تهران تعریف شده بود، اما تهران روی پای خود ایستاد. کمک‌های زیادی صورت گرفت، اما بخش مهمی از مدیریت این شرایط توسط مردم انجام شد.

وی افزود: اینکه فروشگاهی غارت نمی‌شود، صفی برای کالا‌ها تشکیل نمی‌شود و رفتار‌های اجتماعی مردم مدیریت‌شده باقی می‌ماند، همه نشانه‌هایی از مدیریت بحران است.

توکلی زاده با اشاره به پدیده آوارگی در دوره بحران گفت: در آن شرایط، مردم شمال و روستا‌ها در خانه‌های خود را باز کردند و پذیرای آوارگان شدند. در هر ملتی یک آرمان وجود دارد، اما آرمان‌خواهی با این غلظت در جامعه ایرانی بسیار قابل توجه است.

منبع: شهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، تاب آوری اجتماعی
