در راستای تقویت مناسبات اقتصادی فرامرزی و توسعه تعاملات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، هیأت عالیرتبه اقتصادی استان اردبیل با همکاری امور بینالملل اتاق ایران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به سرپرستی حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان، عازم باکو شد.
این هیأت، متشکل از جمعی از تجار، بازرگانان برجسته و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان و با اتکا به اختیارات تفویضشده از سوی دولت، تعمیق همکاریهای اقتصادی، تسهیل و توسعه مبادلات تجاری و ارتقای سطح روابط اقتصادی دوجانبه عازم جمهوری آذربایجان شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، برگزاری نشستهای تخصصی، مذاکرات هدفمند با طرفهای آذربایجانی، شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری و فراهمسازی بسترهای لازم برای تأمین و واردات کالا و بازدید از چند نمایشگاه از جمله محورهای اصلی این سفر است.
این اقدام، در امتداد سیاستهای کلان کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی و با هدف حمایت مؤثر از فعالان بخش خصوصی، افزایش سطح مبادلات منطقهای و بهرهبرداری بهینه از موقعیت ژئواکونومیک استان اردبیل، صورت پذیرفت.
شایان ذکر است تاکنون ۳۰ فقره ثبت سفارش کالا در ارتباط با این کشور به انجام رسیده که بخشی از آن نیز وارد مرحله اجرا شده و فرآیند واردات این اقلام بهصورت مستمر، با بهرهگیری از ظرفیتهای راهبردی مرزی استان اردبیل، در حال پیگیری و عملیاتی شدن است.