ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده یگان نخبه «رضوان» حزب‌الله در ضاحیه بیروت شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان - پس از آنکه صبح امروز، رسانه‌های عبری مدعی ترور فرمانده یگان نخبه «رضوان» حزب‌الله لبنان شدند، ارتش اشغالگر نیز به صورت رسمی مدعی موفقیت‌آمیز بودن این ترور شد. ارتش اسرائیل مدعی شد که در حمله شب گذشته به ضاحیه بیروت، احمد بلوط فرمانده یگان رضوان حزب‌الله را ترور کرده است.

آویخای ادرعی سخنگوی عرب‌زبان ارتش اشغالگر توضیح داد که احمد غالب بلوط مجموعه پست‌هایی در یگان «نیروی رضوان» بر عهده داشت که از جمله آنها می‌توان به فرماندهی عملیات در این یگان اشاره کرد. وی در چارچوب وظایف خود، مسئول آمادگی و فراخوانی یگان برای نبرد علیه نیرو‌های ارتش اسرائیل و رژیم صهیونیستی بود. 

وی افزود که در طول جنگ و به‌ویژه در دوره اخیر، احمد غالب بلوط، نیرو‌های رضوان را هدایت و ده‌ها عملیات را علیه نیرو‌های ارتش اشغالگر در جنوب لبنان رهبری کرده که از جمله آنها می‌توان به شلیک موشک‌های ضدزره و فعال‌سازی بمب‌های دست‌ساز اشاره کرد. او همچنین در مسیر بازسازی توان‌های یگان رضوان و به‌ویژه فعال‌سازی «طرح اشغال الجلیل» فعالیت داشت.

