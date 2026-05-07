مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز با همکاری پلیس راهور، در بیستمین مرحله طرح تقدیر از رانندگان قانون‌مدار، به پنج راننده خوش‌رفتار ترافیکی در بلوار رحمت تندیس مهربانی و دیوان حافظ اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های فرهنگی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، برای ترویج رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بیستمین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار با همکاری پلیس راهور فارس و همیاران ترافیک در بلوار رحمت شیراز برگزار شد.

در این برنامه که در یکی از محور‌های پرتردد و پرحادثه شهر شیراز اجرا شد، پنج راننده قانون‌مدار شامل دو بانوی راننده و سه راننده مرد که در هنگام تردد، اصول و مقررات رانندگی را به‌طور کامل رعایت کرده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. به این رانندگان تندیس نشان مهربانی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز و یک نسخه از دیوان حافظ اهدا شد.

انتخاب رانندگان بر اساس رصد و بررسی با دوربین نظارت گر و گشت نامحسوس پلیس راهور انجام شد و رعایت حرکت بین خطوط، بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله طولی و عرضی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله شاخص‌هایی بود که در انتخاب رانندگان مورد توجه قرار گرفت.

فرهنگ رانندگی با تشویق تقویت می‌شود

سید عبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه گفت: رعایت قوانین رانندگی مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد و ما معتقدیم در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس، تشویق رانندگانی که به قانون احترام می‌گذارند می‌تواند در نهادینه شدن فرهنگ صحیح رانندگی تأثیرگذار باشد.

او با بیان اینکه این طرح تاکنون در قالب بیست مرحله در نقاط مختلف شهر اجرا شده است، افزود: تلاش ما این است که با چنین برنامه‌هایی توجه شهروندان را به مسئولیت اجتماعی در رانندگی جلب کنیم و نشان دهیم رعایت قانون، رفتاری ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز ادامه داد: تجربه اجرای این برنامه‌ها نشان داده است که اقدامات فرهنگی و تشویقی می‌تواند انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین ایجاد کند و امیدواریم با تداوم این طرح، شاهد کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در معابر شهری باشیم.

در این مراسم رانندگان تجلیل‌شده نیز با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مهم‌ترین عامل حفظ امنیت در معابر دانستند و تأکید کردند توجه به مقرراتی مانند بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز و عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

بیستمین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار در حالی در بلوار رحمت شیراز برگزار شد که مسئولان برگزارکننده تأکید دارند این برنامه به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد یافت تا فرهنگ احترام به قانون در رانندگی بیش از پیش تقویت شود.

منبع: مجمع خیرین شهرساز شیراز 

برچسب ها: رانندگان ، قانون ، شیراز ، نشان مهربانی ، مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز
خبرهای مرتبط
تداوم اجرای طرح هر روز یک زباله از زمین برمی‌داریم در مدارس شیراز
ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی توسط مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز
تجلیل از رانندگان قانون‌مدار در شیراز/نشان مهربانی و دیوان حافظ به رانندگان نمونه اهدا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قتل خانم جوان با ضربه سنگ در قیروکارزین
بهار زیتون در فارس؛ تلفیقی از طبیعت و صنعت آماده
عطر گل محمدی در دراک شیراز طنین‌انداز شد
دوربین‌ها در شیراز خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند
اهدای ۱۹۵ قرنیه چشم به بیماران نیازمند با پیگیری اهدای عضو
فارس در مسیر تبدیل به قطب تولید اتوبوس شهری
تکمیل ترمینال پرواز‌های خارجی فرودگاه شیراز نیازمند سه همت اعتبار است
ساعت کار مسجد نصیرالملک شیراز افزایش می‌یابد
حضور ۲۵۰ بازرس در مانور بزرگ نظارت بر بازار شیراز/نظارت بر بازار باید برای مردم ملموس باشد
توسعه اشتغال مولد زندانیان در فارس شتاب می‌گیرد
آخرین اخبار
تشکیل «قرارگاه روایت اول» برای جلوگیری از پراکندگی اخبار
احیای قنات‌ها برای پایداری آب زمبن‌های کشاورزی در کازرون
حضور ۲۵۰ بازرس در مانور بزرگ نظارت بر بازار شیراز/نظارت بر بازار باید برای مردم ملموس باشد
تکمیل ترمینال پرواز‌های خارجی فرودگاه شیراز نیازمند سه همت اعتبار است
ساعت کار مسجد نصیرالملک شیراز افزایش می‌یابد
هدف دشمن به هم زدن انسجام ملی بین مردم ایران است
عطر گل محمدی در دراک شیراز طنین‌انداز شد
اهدای ۱۹۵ قرنیه چشم به بیماران نیازمند با پیگیری اهدای عضو
شمیم بهارنارنج در کرانه‌های آکرا/ تجلی دیپلماسی فرهنگی شیراز در قلب آفریقا
توسعه اشتغال مولد زندانیان در فارس شتاب می‌گیرد
دوربین‌ها در شیراز خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند
بیش از ۳۱۰۰ واحد مسکن روستایی شیراز نوسازی و مقاوم‌سازی می‌شوند
قتل خانم جوان با ضربه سنگ در قیروکارزین
ثبت ۵۹۶۰ فقره درخواست مجوز در فارس از طریق درگاه ملی مجوز‌ها
توسعه صنایع دستی کازرون در جهت حمایت از هنرمندان
بهار زیتون در فارس؛ تلفیقی از طبیعت و صنعت آماده
فارس در مسیر تبدیل به قطب تولید اتوبوس شهری
اربعین شهادت امیر موسوی در حرم شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
نیکوکاری از کودکی/ دلوین ۴ ساله، ناجی زندانیان
تولید بیش از ۲۶ تن تخم‌مرغ در ایستگاه‌های اصلاح نژاد مرغ بومی فارس
بازگشت سه باغ‌شهری متخلف در دوکوهک به وضعیت اولیه/ برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز
دستگیری رمال شیاد و همسرش در شیراز/ کلاهبرداری و سرقت طلاجات ۲۵۰ میلیاردی
تصادف رخ به رخ سمند و پژو پارس در آزادراه حضرت شاهچراغ (ع) با ۳ فوتی و ۸ مصدوم