باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های فرهنگی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، برای ترویج رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بیستمین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار با همکاری پلیس راهور فارس و همیاران ترافیک در بلوار رحمت شیراز برگزار شد.

در این برنامه که در یکی از محور‌های پرتردد و پرحادثه شهر شیراز اجرا شد، پنج راننده قانون‌مدار شامل دو بانوی راننده و سه راننده مرد که در هنگام تردد، اصول و مقررات رانندگی را به‌طور کامل رعایت کرده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. به این رانندگان تندیس نشان مهربانی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز و یک نسخه از دیوان حافظ اهدا شد.

انتخاب رانندگان بر اساس رصد و بررسی با دوربین نظارت گر و گشت نامحسوس پلیس راهور انجام شد و رعایت حرکت بین خطوط، بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله طولی و عرضی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله شاخص‌هایی بود که در انتخاب رانندگان مورد توجه قرار گرفت.

فرهنگ رانندگی با تشویق تقویت می‌شود

سید عبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه گفت: رعایت قوانین رانندگی مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد و ما معتقدیم در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس، تشویق رانندگانی که به قانون احترام می‌گذارند می‌تواند در نهادینه شدن فرهنگ صحیح رانندگی تأثیرگذار باشد.

او با بیان اینکه این طرح تاکنون در قالب بیست مرحله در نقاط مختلف شهر اجرا شده است، افزود: تلاش ما این است که با چنین برنامه‌هایی توجه شهروندان را به مسئولیت اجتماعی در رانندگی جلب کنیم و نشان دهیم رعایت قانون، رفتاری ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز ادامه داد: تجربه اجرای این برنامه‌ها نشان داده است که اقدامات فرهنگی و تشویقی می‌تواند انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین ایجاد کند و امیدواریم با تداوم این طرح، شاهد کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در معابر شهری باشیم.

در این مراسم رانندگان تجلیل‌شده نیز با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مهم‌ترین عامل حفظ امنیت در معابر دانستند و تأکید کردند توجه به مقرراتی مانند بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز و عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

بیستمین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار در حالی در بلوار رحمت شیراز برگزار شد که مسئولان برگزارکننده تأکید دارند این برنامه به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد یافت تا فرهنگ احترام به قانون در رانندگی بیش از پیش تقویت شود.

منبع: مجمع خیرین شهرساز شیراز