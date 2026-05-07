باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی روز پنجشنبه در بازدید از پروژه بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی فلکالافلاک اظهار کرد: با پیگیریهای ویژه استاندار لرستان در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری، مقرر شد پیادهراه و فضای سبز با مبلمان شهری مناسب در اطراف این اثر تاریخی ایجاد شود.
وی با اشاره به حملات هوایی دشمن به محوطه قلعه فلک الافلاک افزود: در حال حاضر عملیات دیوارکشی جدید جوار خیابان ۱۲ برجی در حال اجرا است و پس از اتمام آن، دیوارهای قدیمی جمعآوری خواهد شد.
وی ادامه داد: مردم خرمآباد بهزودی شاهد ایجاد فضای سبز و پیادهراهی ایدهآل هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود که به فضایی بینظیر برای گردشگری پیاده تبدیل میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان همچنین در خصوص محل جانمایی ایستگاه تصفیهخانه آب نیز گفت: این تصفیهخانه با جمعیت هدف ۱۳۰ هزار نفر جهت تامین آب شرب خرمآباد احداث میشود که متاسفانه در حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته بود.
مجیدی گفت: در این خصوص سه گزینه پیشبینی شده است که گزینهای با بهترین موقعیت و کمترین تعارضات انتخاب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت آبفا استان میتواند با انتخاب گزینه نهایی، هرچه سریعتر عملیات بازسازی و احیای مخزن آب شهر را عملیاتی کند چراکه حدود ۱۳۰ هزار شهروند از آن بهرهمند میشوند که این اقدام بسیار ارزشمند خواهد بود.
وی ادامه داد: این طرح توسط یکی از مشاوران ذیصلاح مورد تایید وزارت میراث فرهنگی تهیه و تصویب و بمنظور استفاده بهینه از فضای گردشگری و باز آفرینی پیرامون قلعه فلکالافلاک تهیه شده است که در چند جبهه کاری در حال انجام میباشد.
پیشتر سید سعید شاهرخی استاندار لرستان از آغاز عملیات احداث یک خیابان عریض در مسیر سبزهمیدان به سمت پل صفوی خرمآباد خبر داد و اجرای این طرح را در راستای کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی و آزادسازی حریم قلعه فلکالافلاک است و همزمان نیز طرحهای فاخری برای ایجاد ۱۷ هکتار فضای گردشگری در این شهر عنوان کرد.
منبع: استانداری لرستان