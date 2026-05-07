باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در جاده چالوس، اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود و در راستای مدیریت سفر و تسهیل در تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۳ امروز - پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه - تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، ممنوع است.
وی افزود: در همین راستا، تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال و میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس یکطرفه انجام خواهد شد تا روند تخلیه بار ترافیکی با سرعت بیشتری صورت گیرد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیتها تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی و تخلیه کامل بار ترافیک ادامه خواهد داشت و زمان پایان اجرای آن متعاقباً اعلام میشود.
سرهنگ محبی همچنین درباره وضعیت سایر محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر در محورهای هراز و فیروزکوه نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم و در صورت افزایش حجم تردد و نیاز به اعمال محدودیتهای مقطعی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای ترافیکی را از مراجع رسمی دریافت کرده و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری کنند.