یدیعوت آحارونوت گزارش داد مقام‌های ارشد حزب لیکود معتقدند ایران موفق شده بدون از دست دادن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود مقاومت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی اذعان کرد: خوش‌بینی در سطح سیاسی در آغاز جنگ علیه ایران، پس از مشخص شدن موفقیت تهران در مقاومت در برابر فشارها، به بدبینی تبدیل شده است.

در ادامه گزارش این روزنامه صهیونیستی آمده است: پس از اقدام ترامپ به سمت توافقی با ایران که اهداف جنگ را محقق نمی‌کند، بدبینی‌ها افزایش یافته است.

یدیعوت آحارونوت می‌افزاید: مقام‌های ارشد حزب لیکود معتقدند اگر اسرائیل به پیروزی بزرگی در برابر ایران دست نیابد، نتانیاهو ممکن است در انتخابات آتی شکست بخورد.

بر اساس گزارش مذکور، «ایران موفق شده بدون از دست دادن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود، مقاومت کند».

