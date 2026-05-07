باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیبالله سیاری با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان «محسن درهباغی» معاون فقید پشتیبانی ستادکل نیروهای مسلح، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به خصوصیات شخصیتی وی، گفت: او فردی با اخلاق، مدیر، با معرفت، باهوش، معتقد، مهمان نواز، پرتلاش و شخصیتی والا داشت و بخاطر همین خصوصیات همیشه مورد احترام بود.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش تصریح کرد: امیر درهباغی همیشه با روی خوش و گشاده مشکلات را حل و فصل میکرد و با توانمندی که در حوزه آماد داشت به سِمت معاون آماد ارتش منصوب و بعد از آن نیز بدلیل اشراف اطلاعاتی که به مسائل آماد داشت به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شد.
منبع: ارتش