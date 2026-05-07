نایب‌رئیس مجلس از تدوین بسته جامع حمایتی برای منطقه میناب با محوریت توانمندسازی خانواده‌های شهدا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد، از تصمیم‌گیری برای تدوین بسته حمایتی ویژه منطقه میناب خبر داد.

وی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیازهای این منطقه را به‌صورت جامع بررسی کند، وضعیت خانواده‌های معظم شهدا را مورد توجه ویژه قرار دهد، مشکلات معلمان را تعیین تکلیف کند و در نهایت یک بسته کامل حمایتی برای این خطه پرافتخار تعریف شود.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی خانواده‌های شهدای این حادثه تصریح کرد: اگر دقت و توجه لازم به این منطقه صورت نگیرد، ممکن است مظلومیتی مضاعف ایجاد شود خانواده‌های اصیل و عزیزی که من از نزدیک دیدم، قرار است بلندگوهای بلند و پرآوازه نظام جمهوری اسلامی باشند. بنابراین باید توانمند شوند، روی پای خود بایستند و زندگی‌ای داشته باشند که بتوان بر اساس آن الگوسازی کرد و این الگوهای اجتماعی را به کشور معرفی نمود.

نایب‌رئیس مجلس با ارائه پیشنهادی مشخص به استاندار هرمزگان تأکید کرد: ضروری است کمیته‌ای در استان به‌ریاست استاندار محترم تشکیل شود و از نویسندگان، اهل قلم، اهل فکر و نخبگان برای روایتگری این حماسه دعوت به عمل آید. باید تولید فکر و تولید محتوای فاخر صورت گیرد تا آنچه در میناب اتفاق افتاد‌ که اوج ذلت و پستی آمریکا و اوج مقاومت، ایستادگی و صبر ملت بزرگ ایران بود – به‌درستی به تصویر کشیده شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در سطح ملی نیز ستادی برای میناب ایجاد شود تا این جریان روایتگری گسترش یابد.

حاجی‌بابایی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی این منطقه در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: همه کمبودهای میناب در طول تاریخ باید جبران شود و علاوه بر آن، این منطقه باید به قله و نماد یک آموزش و پرورش موفق و پرافتخار در کشور تبدیل شود. همه این موارد قرار شد در کمیسیون بررسی، کارشناسی و جمع‌بندی شود و برای اجرا به مسیر خود ادامه دهد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: مجلس ، شجره طیبه
خبرهای مرتبط
تعیین درصد جانبازی ۹۵ نفر از مجروحان دبستان شجره طیبه تا پایان اردیبهشت‌ماه
نواخته شدن زنگ سپاس در مدرسه شجره طیبه میناب + عکس
صالحی:
میناب قبله ایران و جهانیان شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابوالعجایب
۰۰:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه ، تا الان انگار کسی از میناب خبر نداشت . ظاهرا تازه اومده روی نقشه
۰
۰
پاسخ دادن
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
آخرین اخبار
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم