باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر-معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان مرند با حضور در منزل شهیدان اسماعیل روحی، بشیر عباسپور و فرناز نیک نیا پیام تسلیت دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را به ایشان ابلاغ کردند.

شهیدان اسماعیل روحی به همراه خانواده خود (مریم سبحانی، پانیذ و مهدی روحی) در شهر یامچی و شهیده فرناز نیک نیا در ارومیه در پی حمله وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونی به منزل مسکونی به فیض شهادت نایل گشتند.

شهید بشیر عباسپور نیز جزو پرسنل نیروی انتظامی بود که در پی حمله موشکی دشمن آمریکایی _ صیهونی به کلانتری شهر خامنه به شهادت رسید.

شهرستان مرند در طول جنگ رمضان ۱۴ شهید تقدیم ایران اسلامی کرد.