دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته برگزار شد، با غیبت دو بازیکن کلیدی، احسان محروقی و محمدمهدی محبی، همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد، با غیبت دو بازیکن کلیدی همراه بود. احسان محروقی که برای دومین بازی متوالی از کادر فنی خارج شده بود، در کنار محمدمهدی محبی که به دلیل مصدومیت نتوانست به میدان برود، حضور نداشتند.

این در حالی است که در نخستین دیدار درون‌گروهی که یک هفته پیش برگزار شد، کادر فنی با غیبت شجاع خلیل‌زاده و احسان محروقی مواجه بود. اگر چه شجاع خلیل‌زاده در این بازی بازگشته بود، اما تیم ملی همچنان با کمبود بازیکن مواجه شد.

محمدمهدی محبی، وینگر چپ‌پای سپاهان، در دقیقه ۶۸ دیدار هفته قبل بر اثر مصدومیت از میدان کنار رفت. اگرچه او سه دقیقه بعد به زمین بازگشت، اما مشخص بود که با درد بازی می‌کند. به همین دلیل، او در بازی روز گذشته زیر نظر کادر پزشکی قرار گرفت و روند درمانی خود را دنبال کرد. غیبت محبی در این دیدار داخلی، نشان‌دهنده اهمیت کادر فنی به مدیریت وضعیت جسمانی بازیکنان پیش از آغاز رقابت‌های اصلی است.

برچسب ها: تیم ملی ، جام جهانی 2026
